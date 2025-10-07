آمار تکان دهنده از دو سال جنایت صهیونیست ها در بخش سلامت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه همزمان با دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی و گذشت دو سال از نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آمار کلی از نتایج این جنایتها را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع شهدا و مجروحان غزه از آغاز جنگ ۶۷۱۷۳ شهید و ۱۶۹۷۸۰ مجروح بوده است. از این تعداد، ۲۰۱۷۹ کودک، ۱۰۴۲۷ زن، ۴۸۱۳ سالمند و ۳۱۷۵۴ مرد شهید شدهاند.
بر اساس این گزارش، تعداد شهدای کادر پزشکی ۱۷۰۱ نفر بوده و ۳۶۲ نفر نیز توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند. این بیانیه می افزاید که ۲۵ بیمارستان از ۳۸ بیمارستان غزه در نتیجه حملات صهیونیست ها از خدمت خارج شدهاند، در حالی که ۱۳ بیمارستان همچنان به صورت جزئی و در شرایط دشوار فعالیت میکنند. اشغالگران ۱۰۳ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه از ۱۵۷ مرکز را تخریب کردهاند، در حالی که ۵۴ مرکز به صورت جزئی فعالیت میکنند.
وزارت بهداشت غزه می افزاید که توقف منظم کمکهای پزشکی و مانعتراشی در رسیدن ایمن آنها به بیمارستانها و افزایش تعداد مجروحان و شهدا، بحران کمبود داروها و لوازم مصرفی پزشکی در بخشهای حیاتی را تشدید کرده است، به طوری که بیش از ۵۵ درصد از داروها و ۶۶ درصد از لوازم مصرفی پزشکی و ۶۸ درصد از لوازم آزمایشگاهی نایاب شده است.
بر اساس این گزارش هدف قرار دادن مستقیم مؤسسات بهداشتی منجر به تخریب سیستمهای الکتریکی و الکترومکانیکی شده است، به طوری که اشغالگران ۲۵ ایستگاه تولید اکسیژن از ۳۵ ایستگاه و ۶۱ ژنراتور برق از ۱۱۰ ژنراتور را تخریب کردهاند.
میزان قحطی در نوار غزه بر اساس طبقهبندیهای سازمان ملل به حد خطرناکی رسیده است، به طوری که ۴۶۰ مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه در غزه ثبت شده است که ۱۵۴ نفر از آنها کودک بودهاند. ۵۱۱۹۶ کودک زیر پنج سال همچنان از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
این گزارش می افزاید که جلوگیری از رسیدن واکسیناسیونهای روتین و اضطراری منجر به کاهش ۸۰ درصدی پوشش واکسیناسیون کودکان شده است، علاوه بر اینکه توقف مرحله چهارم واکسیناسیون پیشگیرانه فلج اطفال، که با افزایش عوامل انتشار بیماری همراه است، کودکان را تهدید میکند.
وزارت بهداشت غزه افزود که ۴۹۰۰ مورد قطع عضو و معلولیت نیازمند ابزارهای کمکی و برنامههای توانبخشی بلندمدت در غزه وجود دارد. این در حالی است که بسته شدن گذرگاه ها برای خروج بیماران و مجروحان، ۱۸ هزار بیمار را از سفر برای درمان در خارج از کشور محروم کرده است که ۵۵۸۰ نفر از آنها کودک بودهاند.
نظر شما