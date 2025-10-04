جهش صنعتی و دیپلماسی اقتصادی در قلب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی شامگاه شنبه در نشست با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به اختیارات جدید استانداران در حوزه دیپلماسی اقتصادی، از آمادگی کامل استان برای برگزاری نمایشگاههای بینالمللی، اعزام هیئتهای تجاری و میزبانی تورهای گردشگری خارجی خبر داد.
وی با تأکید بر نقش مؤثر استان مرکزی در عبور از تحریمها، گفت: بخش عمدهای از صنایع استان در اختیار بخش خصوصی است و این ساختار موجب افزایش بهرهوری و انعطافپذیری شده است.
استاندار مرکزی افزود: متوسط ارزش صادراتی هر تن کالا در استان به ۸۰۰ دلار رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است و نشاندهنده ارزش افزوده بالای محصولات تولیدی استان است.
زندیهوکیلی با اشاره به تنوع صنعتی استان مرکزی گفت: از صنایع سنگین و غذایی گرفته تا نفت، گاز، پتروشیمی، شیشه و ماشینسازی، استان مرکزی رتبه نخست کشور را دارد.
وی همچنین از صادرات موفق به کشورهای عراق و پاکستان و اجرای پروژههای فنی و مهندسی در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این خدمات ارزآوری قابل توجهی دارند و کمتر مشمول تحریمها میشوند.
استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیتهای نمایشگاهی استان، گفت: تاکنون بیش از ۲۵ رویداد بینالمللی در استان برگزار شده که بسیاری از آنها با حضور شرکتکنندگان خارجی همراه بودهاند.
وی افزود: در صورت مشخص شدن کشور هدف، آمادگی داریم نمایشگاه توانمندیهای استان مرکزی را در آن کشور برگزار کنیم و حتی مجری نمایشگاههای ملی برای کل ایران باشیم.
زندیهوکیلی به ظرفیتهای گردشگری استان نیز اشاره کرد و گفت: دهکده گل و گیاه محلات، غار چال نخجیر و دیگر جاذبههای طبیعی و تاریخی استان میتوانند مورد توجه تورهای گردشگری خارجی قرار گیرند.
وی گفت: حدود ۲۵ درصد از نخبگان کشور از استان مرکزی هستند و این ظرفیت انسانی، در کنار توان صنعتی و کشاورزی، جایگاه بیبدیلی برای استان رقم زده است.
زندیهوکیلی تأکید کرد: با هماهنگی شهرداریها و اتاق بازرگانی، زمینه تعاملات اقتصادی و فرهنگی با شهرهای کشورهای هدف فراهم شده و استان مرکزی آماده ایفای نقش مؤثر در توسعه روابط بینالمللی است.
