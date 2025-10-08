به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در ادامه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه، صبح امروز چهارشنبه نیروهای اشغالگر سه نفربر زرهی مملو از مواد منفجره را منفجر و خانه‌های ساکنان غزه را در مجاورت خیابان‌های المغربی و السلام در محله الصبره در جنوب شهر غزه ویران کردند.

همچنین شمال اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز نوار غزه و نیز مناطق مرکزی و شمالی خان یونس در جنوب نوار غزه، هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در حالی که این تجاوزات وحشیانه همچنان ادامه دارد، جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گزارش داد که تل‌آویو بارها از اجازه انتقال دستگاه‌های انکباتور از بیمارستان تخلیه شده در شمال نوار غزه خودداری کرده و این مسئله، فشار را بر بیمارستان‌های شلوغ در جنوب این باریکه افزایش می‌دهد؛ جایی که پرسنل پزشکی مجبورند از ماسک‌های اکسیژن مشترک برای نوزادان استفاده کنند.

سخنگوی یونیسف، وضعیت غم انگیز مادرانی که در راهروهای بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه صف کشیده و نوزادان خود را در آغوش داشتند صحبت کرده و گفت: کمبود شدید تجهیزات، کارکنان بیمارستان را مجبور می‌کند تا ماسک‌های اکسیژن و تخت‌ها را به صورت مشترک برای نوزادان استفاده کنند. این در حالی است که دستگاه‌های حیاتی انکباتور در بیمارستان‌های تعطیل شده در شمال نوار غزه موجود است، اما رژیم اشغالگر اجازه انتقال آنها را نمی‌دهد.

جیمز الدر در گفتگو با خبرنگار رویترز اظهار داشت: ما سعی داشتیم دستگاه‌های انکباتور را از یک بیمارستان تخلیه شده در شمال غزه به جنوب این باریکه بیاوریم، اما تل‌آویو از صدور مجوز برای این کار خودداری کرد. همچنین تجهیزاتی هم در بیمارستان کودکان الرنتیسی در شهر غزه که ویران شده وجود دارد، اما اجازه انتقال آنها به جنوب داده نمی‌شود.

وی در مورد بازدید خود از بیمارستان‌های جنوب نوار غزه گفت: در یکی از اتاق‌های کودکان، سه کودک و سه مادر روی یک تخت با یک منبع اکسیژن بودند و مادران به نوبت به هر کودک به مدت ۲۰ دقیقه اکسیژن می‌دادند. این میزان وحشتناکی از ناامیدی است که مادران در غزه اکنون به آن رسیده‌اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که تل‌آویو از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مانع انجام بیش از ۴۵ درصد از ماموریت‌های بشردوستانه درخواست شده در داخل نوار غزه شده است.

سازمان یونیسف هم در یک بیانیه جداگانه خواستار تخلیه نوزادان بیمار و نارس باقیمانده در بیمارستان‌های شمال نوار غزه شد.