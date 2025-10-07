به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه های عبری زبان با اشاره به وقوع یک حادثه امنیتی سخت در نوار غزه اعتراف کردند که بالگردهای اسرائیلی خود را برای انتقال زخمی ها به بیمارستان های اراضی اشغالی رساندند.

بر اساس این گزارش، رسانه های عبری اضافه کردند که درگیری های شدیدی در مرکز خان یونس در جریان است و صدای انفجارهای پی در پی در این منطقه به گوش رسیده است. گفته می شود سه نظامی صهیونیست به شدت زخمی شده اند.

این عملیات ها در کنار عملیات موشکی صبح امروز نیروهای مقاومت فلسطین همزمان با دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی صورت می گیرد.