به گزارش خبرنگار مهر، شاخص آلودگی هوا در بهبهان ۱۵۵، شادگان ۱۵۳، ماهشهر ۱۵۲ و هندیجان ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای بادان ۱۰۸، اندیمشک ۱۳۲، اهواز ۱۴۷، ایذه ۱۰۳، خرمشهر ۱۲۹، دشت آزادگان ۱۴۹، شوش ۱۰۳، شوشتر ۱۴۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط، افراد دارای بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار باید از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند. براساس اعلام مرکز پایش، وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هویزه در این ساعت قابل قبول گزارش شده است.