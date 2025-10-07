به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر استعداد درخشان معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (سهمیه استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را منتشر کرد.

بر این اساس، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌های تحصیلی (سهمیه استعداد درخشان)، از فردا ۱۶ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۴ مهرماه در سه مرحله انجام می‌شود.

مرحله اول: ثبت‌نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir

مرحله دوم: ثبت‌نام در سیستم آموزشی دانشگاه (گلستان) به نشانی ems.atu.ac.ir

مرحله سوم: ارسال مدارک و تکمیل فرایند ثبت نام در دانشکده‌های تابعه

زمان شروع تحصیل تمامی دانشجویان و نحوه برگزاری کلاس های آموزشی مربوط به تصمیم‌گیری دانشگاه است که از طریق معاونت آموزشی اعلام می شود؛ گروه استعداد درخشان درخصوص این گونه مسائل صاحب اختیار نبوده و پاسخگو نیست.