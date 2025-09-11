آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبایی اطلاعیه ثبتنام از پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ رشتههای مختلف تحصیلی (سهمیه استعدادهای درخشان) را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه فرآیند ثبت نام از پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع دکتری کلیه رشتههای تحصیلی از تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.
گفتنی است ثبت نام دانشجویان بدون آزمون سهمیه استعداد درخشان در سه مرحله انجام میشود.
مرحله نخست: بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir
مرحله دوم: ثبت نام در سیستم آموزشی گلستان به نشانی ems.atu.ac.ir
مرحله سوم: ارسال مدارک و تکمیل فرایند ثبت نام در دانشکدههای تابعه
داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام، اینجا کلیک کنند.
نظر شما