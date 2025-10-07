به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر سه‌شنبه با حضور در یکی از شرکت‌های پره صیادی شهرستان بندر انزلی ضمن بازدید از روند صید، اظهار کرد: امسال فصل صید پنج روز زودتر نسبت به سال گذشته آغاز شده است که این امر نویدبخش سالی پرمحصول برای صیادان گیلانی است.

وی افزود: جایگاه شیلات در اقتصاد گیلان اهمیت فراوانی دارد و معیشت مردم منطقه به کشاورزی و شیلات گره خورده است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم بهره‌برداری کامل از ظرفیت دریا گفت: دریای خزر نعمتی بزرگ است که نباید صرفاً در چارچوب صید دیده شود پرورش ماهی در قفس، شیلات ساحلی و گردشگری دریایی باید هم‌زمان توسعه یابند.

حق‌شناس همچنین به مشکلات صیادان مانند کمبود تجهیزات و دغدغه بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: صیادی شغلی فصلی است و لازم است اداره شیلات و مراکز متولی در پشتیبانی از این قشر تلاش بیشتری بکنند. علاوه بر صید، در نیمه دوم سال باید از ظرفیت گردشگری دریایی به جهت اشتغال‌زایی پایدار بهره بگیریم.

وی در خاتمه با تأکید بر توانمندی استان گفت: گیلان از مواهب آبی فراوان بهره‌مند است و با بارش‌های مناسب و ظرفیت‌های آب‌بندان‌ها، فرصت بسیار خوبی برای توسعه شیلات و پرورش ماهی فراهم شده است اگر با نگاه علمی و برنامه‌ریزی دقیق پیش رویم، می‌توانیم معیشت مردم را تقویت کنیم و توان کشاورزی و دریایی استان را ارتقا دهیم.