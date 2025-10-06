به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس با حضور در نقطه صفر مرزی شمال غرب کشور، از روند فعالیتهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس بازدید و ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای این یگان در تأمین امنیت مرزها، گفت: نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت و ثبات کشور چشمگیر است.
وی که با همراهی فرمانده سپاه قدس گیلان و فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس انجام شد، گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح ضامن پایداری امنیت مرزهاست.
وی افزود: مرزهای کشور به برکت فداکاری رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، همچنان استوار و امن باقی مانده است.
استاندار گیلان همچنین لشکر عملیاتی ۱۶ قدس را یکی از افتخارات استان و کشور دانست و یادآور شد این لشکر در دوران دفاع مقدس و پس از آن شهدای والامقامی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.
