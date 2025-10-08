استاندار گیلان: دامپزشکان حافظان پنهان سلامت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته دامپزشکی که با حضور مدیران و فعالان حوزه دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی استان در رشت برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به دامپزشکان، اظهار کرد: فلسفه برگزاری مناسبت‌هایی مانند روز دامپزشکی، ارج‌نهادن به زحمات این قشر و آگاهی‌بخشی به عموم مردم در مورد اهمیت خدمات آنان است.

وی افزود: سلامت جامعه به‌طور مستقیم با کار دامپزشکان گره خورده است. دامپزشکان نه‌تنها به سلامت انسان پس از مصرف مواد غذایی توجه دارند، بلکه در مرحله تولید نیز ضامن سلامت جامعه محسوب می‌شوند. سلامت فرآورده‌های دامی در این مرحله، نقش اساسی در پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

گیلان، تولیدکننده ۱۰ درصد مرغ کشور

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه استان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: گیلان با تولید بیش از ۱۰ درصد از مرغ کشور، نقشی کلیدی در تأمین مواد غذایی ایفا می‌کند. هرگونه خلل در سلامت فرآورده‌های دامی می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را به خطر اندازد.

وی دامپزشکان را حافظان پنهان سلامت جامعه» خواند و تأکید کرد: «امنیت غذایی میلیون‌ها مسافر و شهروند، مرهون تلاش شبانه‌روزی جامعه دامپزشکی است.

حق‌شناس با اشاره به ویژگی‌های خاص اقلیمی گیلان ادامه داد: گیلان استانی بی‌نظیر است که در آن میانگین بارش سالانه کشور کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر است، اما در گیلان این میزان بارش چندین برابر است و همین ویژگی ظرفیت بزرگی برای تولید مواد غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: توجه به سلامت و ایمنی غذایی باید به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی توسعه گیلان در دستور کار دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از چند نفر از دامپزشکان برجسته و شرکت‌های فعال در حوزه دامپزشکی استان گیلان توسط استاندار تجلیل به عمل آمد.