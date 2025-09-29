به گزارش خبرگزاری مهر، سنگ‌قبری تاریخی با قدمتی نزدیک به یک‌هزار سال و مضامین ویژه شیعی، شامل اسامی دوازده امام (ع)، در آرامگاه قدیمی روستای شهرمیان اقلید کشف شد.

این سنگ‌قبر که با محتوایی متمایز و مضامین شیعی همراه است، بر اساس تاریخ درج‌شده بر آن، به سال ۴۰۹ هجری قمری بازمی‌گردد و می‌توان آن را به دوره زمامداری شرف‌الدوله، فرزند امیر عضدالدوله دیلمی نسبت داد.

محمد رضا قلندری، مسئول اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان اقلید در این زمینه گفت: این کشف پس از مشاهده سنگ‌قبر کهنی در آرامگاه قدیمی روستای شهرمیان و گزارش آن توسط آقای حیات‌الله اسدی، از معتمدین محلی، به اداره میراث فرهنگی اقلید صورت گرفت.

در پی این گزارش، مجتبی دورودی، مسئول موزه و مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی تخت‌جمشید، به دعوت اداره میراث فرهنگی شهرستان، برای بررسی تخصصی به محل اعزام شد.

دورودی در تشریح ویژگی‌های این سنگ‌قبر تاریخی گفت: این سنگ نه تنها از نظر قدمت، بلکه به لحاظ محتوای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمند است. عبارت "الشهید" برای متوفی، یعنی "الشهید مولانا الشیخ ویس ابن المرحوم پیر غیب کلواری"، در متن سنگ آمده که نشان‌دهنده جایگاه معنوی و اجتماعی وی در آن دوران است.

وی افزود: از دیگر نکات برجسته، درج اسامی دوازده امام شیعه (ع) در دو سوی سنگ‌قبر است. در سمت راست با نام خدا و درود بر پیامبر اسلام (ص) آغاز شده و تا نام امام محمدباقر (ع) ادامه دارد؛ در حالی که سمت چپ با نام امام جعفر صادق (ع) آغاز شده و با ذکر نام امام عصر، حضرت مهدی موعود (عج) خاتمه می‌یابد.

دورودی همچنین به نحوه خاص ذکر نام امام حسین (ع) در این سنگ‌نوشته اشاره کرد: در سطر نهم و دهم از سمت چپ، آمده است: "الامام الحسین شهید الدشت کربلا" که نشان‌دهنده اهمیت ویژه این امام در باورهای آن دوره است.

مسئول موزه و مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی تخت‌جمشید تصریح کرد: این سنگ‌قبر می‌تواند از جمله قدیمی‌ترین آثار تاریخی ایران با محتوای کامل اسامی ائمه اطهار (ع) محسوب شود.

به گفته وی، وجود چنین مضامینی در اثری که نزدیک به هزار سال قدمت دارد، بسیار کم‌نظیر است.

دورودی در پایان از انجام مطالعات علمی و چاپ مقاله‌ای تخصصی در آینده نزدیک خبر داد تا این اثر ارزشمند در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه تاریخ و فرهنگ شیعه قرار گیرد.