حجت الله ایوبی: ایران در فرهنگ و هنر رقیب ندارد

حجتالله ایوبی، شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بر اولویت و اهمیت بیبدیل میراث فرهنگی در خاک ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای موفق ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه باستانی تخت جمشید، این رویداد را گواهی بر توانمندیهای فرهنگی استان فارس دانست که قابلیت الهامبخشی در سطح جهانی را دارد.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه ایرانیان ملتی با هویت زبانی و ادبی غنی، سخنور به زبان شعر هستند، دشواری و سنگینی مسئولیت حفظ میراث فرهنگی در کشورمان را یادآور شد و گفت: فعالیتهای فرهنگی در ایران همواره با چالشهایی همراه است، اما این سختی در استان فارس به شکلی ملموستر احساس میشود؛ چرا که این استان هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته و واقعی خود دست یابد.
ایوبی با اشاره به اینکه هویت ایران تنها به مظاهر مدرنیته و سازندگی محدود نمیشود، ادامه داد: در عرصههای مدرنیته و اقتصاد، رقابت با سایر کشورها دشوار است، اما در حوزه فرهنگ و هنر، ایران هیچ رقیبی ندارد.
ایوبی با توصیف گستردگی ظرفیتهای فرهنگی در فارس، بر لزوم بهرهگیری از زبان شیوا و رسا برای معرفی این داشتهها تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش و پشتکار، بتوان در حوزههای گردشگری، سلامت و فرهنگ، علاقهمندان و تشنگان تجربه ایران را به سرعت جذب کرد و زیباییهای فارس و شیراز را به نمایش گذاشت.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه قرن بیستویکم قرن فرهنگ، هنر و روابط انسانی است، افزود: ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم، جایی که تعاملات انسانی با عشق، شعر، ادب و مهربانی گره خورده و به سبک زندگی بدل میشود.
ایوبی تصریح کرد: مدیری که رؤیا در سر ندارد، تنها میآید و میرود و جز رنجی برای دیگران به ارمغان نمیگذارد؛ اما آن مدیری موفق است که در سر سودای پیشرفت و در دل عشق به کار داشته باشد.
