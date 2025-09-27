بهزاد مریدی مدیرکل جدید میراث فرهنگی فارس معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی مدیرکل جدید میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس شامگاه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی معارفه شد.

مریدی طی سخنانی در این مراسم، طی سخنانی به پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: از کدام انسان سخن بگویم؟ از کیومرث، از اولین انسان نخستین؟ از جمشید که فردوسی در مورد زمان او گفت که دوران عزت بود تا اینکه با تقدیر ایزدی روبرو شد.

وی با اشاره به تأثیر آئین‌ها و تمدن‌های باستانی، از جمله آئین میترا، مهرپرستی و ظهور مسیحیت، به نقش کوروش هخامنشی در پایان دادن به اسارت بابلیان و آزادی آنان اشاره کرد و افزود: امروز ما میراث‌داران کوروش هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه به دوران سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان به عنوان دوران‌های پرافتخار تاریخی ایران اشاره کرد و افزود: پس از آن حکومت‌ها و اقوامی آمدند که زیبا بودند و فارسی را حفظ کردند و به زیبایی هویت خویش را نگه داشتند. از کدام زیبایی بگویم؟ از هر کدام بخواهم بگویم، ناقص است و من نادان بر آنم.