فرمانده مرزبانی بوشهر: ۵۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته فراجا با شعار مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن فرصت مناسبی جهت تبیین و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های مرزبانان در راستای ارتقای امنیت مرزها است.

وی افزود: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی مرزبانان در مرزهای دریایی استان با ۴۰۰ هزار گشت‌زنی در حوزه دریایی توانسته امنیت قابل قبولی را در مرزها برای هموطنان و مرزنشینان فراهم نماید.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان علاوه بر تأمین امنیت ۲۱ مورد امدادرسانی و کمک در دریا و ۱۳ مورد امداد و نجات به دریانوردان خدمت رسانی کرده‌اند.

وی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا در یک سال اخیر ۳۵۲ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف شد.

وی تصریح کرد: در همین رابطه طی یک سال گذشته ۵۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شده است.

خسروی افزود: با همکاری و هم‌افزایی و تعامل خوب همه نهادهای سازمان‌های متولی و نیروهای مسلح به حمدالله امنیت مطلوبی در استان بوشهر وجود دارد.