به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش مأموران مرزبانی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، در حین کنترل مرزهای ساحلی طی عملیاتی موفق به کشف حجم زیادی از کالای قاچاق در مرزهای آبی استان شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان در بازرسی از شناوران توقیفی، مقدار ۲۳۱ تن معادل ۲۳۱ هزار کیلوگرم دانه‌های روغنی کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به توقیف سه فروند شناور باری و دستگیری ۴ نفر متهم افزود: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانان از جابه‌جایی کالاهای قاچاق و غیرمجاز در مرزها به شدت جلوگیری و در راستای تحقق شعار سال با هرگونه کالای قاچاق در مرزها مبارزه می‌کنند.