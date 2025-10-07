آژیر خطر به دنبال حمله پهپادی یمن در ایلات به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در ایلات اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی دقایقی پیش از فعال شدن آژیرهای هشدار پدافند این رژیم خبرداند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری یک پهپاد یمنی شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که نیروی هوایی این رژیم یک پهپاد شلیک شده از سمت یمن که سبب به صدا درآمدن آژیر خطر در شهر ایلات شده بود را رهگیری کرده است.

همزمان رسانه‌های عبری از فعال شدن آژیرهای هشدار برای دومین بار در پی ورود مجدد پهپاد به آسمان ایلات اشغالی خبر دادند.