ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت توانمندیهای دفاعی و نظامی کشورمان، گفت: با اطمینان میگویم که امروز آمادگیهای دفاعی و رزمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به چهار ماه قبل، بسیار بالاتر است و ما در اوج آمادگی هستیم و به هر گونه تجاوز و شرارتی، قاطعانه و کوبنده پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه داد: حتماً اگر دشمن شرارتی انجام دهد، پاسخ ما پشیمانکنندهتر و ویرانگرتر از قبل خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید کرد که دشمن در موقعیتی نیست که بتواند به ایران حمله کند و شرایط فعلی را شرایط «ماقبل جنگ» نمیبینیم. مردم باید به زندگی عادی خود ادامه دهند و جامعه را نباید بابت جنگ نگران کرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: البته من نمیگویم که جنگ میشود یا نمیشود، چرا که ما با یک رژیم دیوانه طرفیم که از آنجایی که به اضمحلال نزدیک است، ممکن است هر اقدام انتحاری انجام دهد، اما فعلاً گرایی برای حمله دشمن و نگران کردن جامعه نداریم، البته این به این معنا نیست که نیروهای مسلح آماده نباشند. نیروهای مسلح باید آماده باشند، آمادهاند و در صورت هرگونه تجاوزی، پاسخ مضاعفی خواهند داد.
در ادامه، رضایی به موضوع مکانیسم ماشه و تحریمها پرداخت و آن را قابل عبور خواند و گفت: ما فعالسازی مکانیسم ماشه را غیرقانونی و ظالمانه میدانیم و دو عضو دائم شورای امنیت هم آن را غیرقانونی اعلام کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماحصل فعالسازی مکانیسم نهایتاً به بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشور ما منجر میشود، اما اعمال آن شش قطعنامه، شرایط بدتری را نسبت به وضعیت فعلی ایجاد نخواهد کرد. آنچه مهمتر است، تحریمهای ایالات متحده علیه ایران است که وزن بسیار بیشتری نسبت به تحریمهای اروپا و شورای امنیت دارد.
رضایی تاکید کرد: به هر صورت، جامعه نباید نگران باشد و ما باید خودمان را برای خنثیسازی تحریمها آماده کنیم.
