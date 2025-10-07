به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسنزاده، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بخش صنعت استان اظهارکرد: در حال حاضر ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان با مساحت کلی دو هزار و ۱۷۴ هکتار فعال هستند که نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارند.
وی با اشاره به عملکرد صادرات و واردات استان افزود: طبق آمارهای بهدست آمده از ابتدای سال تا پایان شهریور، بالغ بر ۵۱۹ هزار و ۴۰۰ تن کالا به ارزش ۲۳۶.۵ میلیون دلار از گلستان به بازارهای جهانی صادر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: در همین مدت، حدود ۲۶هزار و ۶۰۰ تن کالا به ارزش ۴۸.۲ میلیون دلار از طریق گمرک استان وارد کشور و استان شده است.
حسنزاده همچنین از صدور ۲۲۱ فقره ثبت سفارش به ارزش ۴۲ میلیون دلار خبر داد و گفت: این آمارها نشاندهنده روند مثبت توسعه اقتصادی و تجاری در استان گلستان است.
وی در پایان بر اهمیت تقویت زیرساختها و حمایت از صنایع کوچک و بزرگ استان تاکید کرد و گفت: امید است با استمرار این روند، گلستان به قطب اقتصادی مهمی در منطقه تبدیل شود.
