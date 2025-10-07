  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

حسن‌زاده: طی۶ ماه نخست امسال بیش از ۵۱۹ هزار تن کالا از گلستان صادر شد

گرگان-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۱۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۳۶.۵ میلیون دلار از استان به کشورهای مختلف صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن‌زاده، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بخش صنعت استان اظهارکرد: در حال حاضر ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان با مساحت کلی دو هزار و ۱۷۴ هکتار فعال هستند که نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند.

وی با اشاره به عملکرد صادرات و واردات استان افزود: طبق آمارهای به‌دست آمده از ابتدای سال تا پایان شهریور، بالغ بر ۵۱۹ هزار و ۴۰۰ تن کالا به ارزش ۲۳۶.۵ میلیون دلار از گلستان به بازارهای جهانی صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: در همین مدت، حدود ۲۶هزار و ۶۰۰ تن کالا به ارزش ۴۸.۲ میلیون دلار از طریق گمرک استان وارد کشور و استان شده است.

حسن‌زاده همچنین از صدور ۲۲۱ فقره ثبت سفارش به ارزش ۴۲ میلیون دلار خبر داد و گفت: این آمارها نشان‌دهنده روند مثبت توسعه اقتصادی و تجاری در استان گلستان است.

وی در پایان بر اهمیت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع کوچک و بزرگ استان تاکید کرد و گفت: امید است با استمرار این روند، گلستان به قطب اقتصادی مهمی در منطقه تبدیل شود.

