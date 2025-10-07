استان مرکزی بیش از ۳۰۰ واحد فعال در حوزه فرآوری سنگ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات اظهار کرد: این منطقه بیش از ۲۵۰۰ سال سابقه فعالیت در زمینه سنگ دارد و آثار معماری و حجاری موجود، قدمت فعالیت‌های انسانی در این حوزه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه کمتر از دو درصد منابع معدنی کشور تاکنون کشف و بهره‌برداری شده افزود: با وجود دارا بودن منابع طبیعی فراوان، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها هنوز استفاده نشده است و سرمایه‌گذاری در فرآوری و توسعه زنجیره تولید، اولویت ماست.

زندیه وکیلی تصریح کرد: فرآوری سنگ نه تنها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، بلکه باعث ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه بین‌المللی صنعت استان می‌شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی با بیش از ۳۰۰ واحد فعال فرآوری سنگ و استفاده از فناوری‌های نوین، در سطح جهانی شناخته شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه‌های شاخص استان در حوزه سنگ گفت: ستون‌های صحن حضرت زهرا(س) در عراق، با بهره‌گیری از دانش، تجهیزات و تلاش متخصصان استان مرکزی، فرآوری و نصب شده و نمونه‌ای از توانمندی و تعهد صنعتگران این منطقه است.

وی افزود: اهتمام مردم محلات به استفاده از فناوری‌های روز در فرآوری سنگ، زمینه‌ساز رشد صادرات و ارتقای جایگاه بین‌المللی استان و کشور شده است.

ایجاد پایانه صادراتی سنگ در محلات، هدف‌گذاری برای ترانزیت و فرآوری ملی

استاندار مرکزی از هدف‌گذاری برای ایجاد پایانه صادراتی سنگ در شهرستان محلات خبر داد و گفت: این پایانه می‌تواند نقش مهمی در ترانزیت، فرآوری و توسعه پایدار صنعت سنگ کشور ایفا کند.

وی افزود: هدف ما تبدیل محلات به پایانه صادراتی سنگ کشور است تا تمام فرآیندهای گمرکی و صادراتی در این نقطه متمرکز شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به دسترسی جاده‌ای منطقه و موقعیت جغرافیایی، محلات به نوعی مرکزیت کشور برای ترانزیت و فرآوری سنگ پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معدن ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات ناشی از دوره‌ای از عدم توجه به این بخش بوده و برخی به دلیل مقررات قدیمی اصلاح نشده باقی مانده‌اند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: بخشی دیگر هم ناشی از شرایط تحریمی و کمبود سوخت است که همه این مسائل باید توسط متولیان مربوطه رفع شود.

استان مرکزی، پیشتاز در تولید برق خورشیدی با ۲۱۷ مگاوات بهره‌برداری شده در سال جاری

استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی تاکنون ۲۱۷ مگاوات از برنامه ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی امسال را به بهره‌برداری رسانده و در تولید برق خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: انتظار می رود فعالان معدنی نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند تا علاوه بر تأمین نیاز منطقه، بازدهی اقتصادی کوتاه‌مدت نیز داشته باشند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با بیان اینکه استان مرکزی دارای حدود ۳۸۰۰ واحد صنعتی فعال و بیش از ۵۰ نوع ماده معدنی است گفت: اگرچه صنعت استان پیشرفت چشمگیری داشته، اما در حوزه معدن هنوز سهم بهره‌برداری پایین است و به همین دلیل امسال تمرکز ویژه‌ای روی حل مشکلات و تسهیل مقررات داشته‌ایم.

وی گفت: با همدلی مسئولان، معدن‌داران و فعالان صنعتی، محلات می‌تواند به پایانه دائمی صادرات سنگ تبدیل شود و صنعت سنگ کشور سهم بیشتری در اقتصاد ملی پیدا کند.