به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم مرغ در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ بر مبنای نرخ‌گذاری قبلی است و اگر تغییری در قیمت ایجاد شود، ستاد تنظیم بازار آن را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: تشکل‌ها و اصناف موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند.

وی درباره وضعیت تولید تخم‌مرغ ادامه داد: تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها در حال بهبود است و تلاش می‌شود با افزایش عرضه در سامانه بازارگاه، از بروز مشکلات احتمالی در تولید جلوگیری شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: تعداد واردکنندگان نهاده‌های دامی محدود است، در حالی که بیش از ۲۰ هزار واحد مرغداری گوشتی و بیش از ۱۶۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار در سامانه بازارگاه خرید خود را انجام می‌دهند.

این مسئول دولتی در مورد صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: صادرات این محصول مطابق ضوابط و مقررات و از طریق اتحادیه میهن انجام می‌شود.

حسن‌نژاد در توضیح روند تأمین نهاده‌های دامی اظهار کرد: مشکلات اخیر در این بخش ناشی از تأمین ارز بوده که با پیگیری‌های انجام‌شده، روند خرید، تجهیز و تکمیل کالاهای مورد نیاز در حال انجام است.

وی در همین حال افزود: هم‌اکنون بارگذاری نهاده‌ها در سامانه بازارگاه رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی مشکل کمبود نهاده‌ها برطرف شود.

به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، تجار به‌صورت روزانه نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا را در بازارگاه عرضه می‌کنند و توزیع این اقلام با هدف حفظ ثبات تولید و بازار در حال مدیریت است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: قیمت نهاده‌ها در بازارگاه همان قیمتی است که تجار اعلام می‌کنند و مبلغ خرید نیز مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود. چنانچه تولیدکنندگان، نهاده را گران‌تر از نرخ درج‌شده در بازارگاه خریداری کنند، باید موضوع را گزارش داده تا با متخلفان برخورد شود.

حسن نژاد تصریح کرد: سیستم نظارتی وزارت جهاد کشاورزی و بخش معاونت توسعه بازرگانی بر معاملات نظارت دارند و با دریافت‌کنندگان وجه اضافی خارج از سامانه، برخورد قاطع خواهند کرد.

معاون امور تولیدات دامی ادامه داد: بخشی از نهاده‌های مصرفی در صنعت طیور مانند ذرت و سویا یارانه‌ای است، اما سایر نهاده‌ها یارانه خاصی ندارند.

این مسئول دولتی عنوان کرد: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم‌زمان بر افزایش عرضه، کنترل قیمت و جلوگیری از تخلفات در بازارگاه تمرکز دارد.