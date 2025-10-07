به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسماعیلی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهرستان محلات اظهار کرد: با تمرکز بر نقش نظارتی سازمان و واگذاری بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، توانستیم حجم اکتشافات کشور را بیش از هفت برابر افزایش داده و ۱۲۰ نقشه اکتشافی جدید تهیه کنیم.

وی افزود: در این مسیر بیش از ۲۰ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، شیراز و شاهرود در پروژه‌های اکتشافی مشارکت داشتند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حضور فعال داشتند.

اسماعیلی تصریح کرد: این همکاری‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شد و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع برای اجرای پروژه‌ها جذب شد.

وی با اشاره به برنامه‌های فناوری نوین سازمان ادامه داد: شبکه‌بندی مغناطیسی و الکتریکی ایران در سطح کشور انجام می‌شود و تا پایان برنامه سه‌ساله، امکان شناسایی دقیق ذخایر معدنی و مسیرهای اکتشاف فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد: تمام داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور آماده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و مناطق دارای پتانسیل معدنی با امتیازات قانونی برای کاهش ریسک مشخص شده‌اند.

وی گفت: ایران با داشتن منابع طبیعی به ارزش ۲۷.۵ تریلیون دلار، پنجمین کشور جهان است و بیش از ۵ درصد منابع جهانی را در اختیار دارد.

اسماعیلی افزود: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود سهم معدن در اقتصاد ملی به طور قابل‌توجهی ارتقا یابد.

تنها ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور کشف و به بهره‌برداری رسیده است

معاون وزیر صمت گفت: تاکنون تنها ۲ درصد از ذخایر معدنی کشور کشف و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: براساس آخرین آمارها، ارزش کل گواهی‌های کشف شده از ابتدای فعالیت‌های اکتشافی در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: با وجود این، حجم واقعی معادن موجود در دل زمین به مراتب بیشتر است و کارشناسان تاکید دارند که بخش عمده‌ای از این منابع هنوز بدون استفاده باقی مانده است.

وی تصریح کرد: ارزش افزوده تولیدات فراوری شده در برخی موارد تا ۷۸۰ برابر ارزش مواد خام است و می‌تواند به درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی برای کشور منجر شود.

اسماعیلی تاکید کرد: در بخش سنگ نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود؛ تنها کمتر از نیم درصد از ذخایر مشخص‌شده سنگ به مرحله استخراج رسیده و بخش عمده این منابع همچنان در دل زمین باقی مانده است.

وی گفت: توسعه اکتشاف و افزایش بهره‌برداری از معادن، به ویژه در بخش سنگ و مواد معدنی با ارزش افزوده بالا، نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

تولید مواد معدنی کمتر از نیم درصد، قابل قبول نیست

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تولید مواد معدنی کشور کمتر از نیم درصد است و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی افزود: وزارتخانه در تلاش است زمینه‌ای فراهم کند تا فرآوری مواد معدنی نسبت به صادرات سنگ خام برای تولیدکنندگان سود بیشتری داشته باشد.

اسماعیلی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات سنگ خام گفت: صادرات سنگ آهن خام مورد نظر ما نیست، هدف ارتقای ارزش افزوده با فرآوری محصول و تضمین بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی با اشاره به محدودیت ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: با فرآیندهای بدون انتقال ارز، ورود ماشین‌آلات تسهیل می‌شود تا فرآوری مواد معدنی توسعه یابد.

معاون وزیر صمت گفت: با توجه به حمایت دولت و بانک مرکزی از فعالان اقتصادی، شهادت می‌دهم که در صف شما برای دفاع از پیشرفت بخش معدن هستم و پیگیری برای اثرگذاری مثبت ابلاغیه‌های وزارتخانه ادامه دارد.

وی افزود: با ایجاد زمینه‌های قانونی و اقتصادی مناسب، تولید و فرآوری مواد معدنی نه تنها توسعه می‌یابد بلکه سهم معدن در اقتصاد ملی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.