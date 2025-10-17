به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) این شهر برگزار شد، ضمن توصیه به تقوای الهی و با استناد به آیه ۶ سوره فاطر گفت: خداوند می‌فرماید شیطان دشمن آشکار انسان است، بنابراین مؤمنان باید مراقب این دشمن خطرناک باشند و از گناه و وسوسه‌های او پرهیز کنند.

وی با اشاره به توصیه امام کاظم (ع) به فراگیری چهار علم اظهار داشت: خداشناسی، خودشناسی، وظیفه‌شناسی و آسیب‌شناسی از مهم‌ترین علومی است که انسان مؤمن باید به آن توجه کند.

روحانی افزود: در آسیب‌شناسی دینی باید دید چه عواملی به ایمان مردم ضربه می‌زند. متأسفانه گاهی افرادی که خود را منتسب به شهدا می‌دانند، سخنانی خلاف ارزش‌های انقلاب بر زبان می‌آورند و می‌گویند حجاب در جمهوری اسلامی پایان یافته یا تسخیر لانه جاسوسی اشتباه بود؛ در حالی‌که امام خمینی (ره) این اقدام را «انقلاب دوم» نامید. چنین اظهاراتی بدون تردید انحراف از مسیر انقلاب است و به دین مردم آسیب می‌زند.

امام جمعه آبیک در ادامه با گرامیداشت ۲۴ مهر، سالروز عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی (ره) با دوراندیشی معجزه‌آسا، فرمان حضور روحانیون در ارتش را صادر کردند تا ارتش را از چشمه زلال دین و قرآن سیراب کنند. نقش نهاد عقیدتی سیاسی در مکتبی کردن ارتش و پاسداری از هویت اسلامی نیروهای مسلح، نقشی محوری و ماندگار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست اخیر سران کشورها در قاهره و رفتارهای تحقیرآمیز رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفت: صحنه‌هایی که در این نشست رقم خورد، جلوه‌ای از تفرعن و استکبار نظام سلطه بود؛ جایی که برخی مقامات اسلامی ساعت‌ها در انتظار ماندند تا با ترامپ عکس بگیرند. این همان چهره واقعی نظام استکباری است که به‌دست همین افراد در جهان اسلام تقویت می‌شود.

روحانی با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی افزود: کسی که بمب و سلاح برای کشتار ۷۰ هزار انسان مظلوم در غزه در اختیار رژیم اسرائیل قرار می‌دهد، مدعی صلح نیست. از زمان آتش‌بس تاکنون نیز ده‌ها شهید دیگر به کاروان شهدای غزه افزوده شده است. رژیم صهیونیستی هیچ پایبندی به قوانین بین‌المللی ندارد و آمریکا با فریبکاری، خود را مصلح عالم معرفی می‌کند.

امام جمعه آبیک تأکید کرد: از موضع عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در قبال نشست نمایشی قاهره و عدم حضور در آن قدردانی می‌کنیم؛ زیرا این نشست صحنه‌ای دروغین برای تطهیر چهره رژیم‌های جنایتکار بود و در آینده ابعاد پشت‌پرده آن آشکار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و مطالبات مردمی خطاب به مسئولان سه قوه، به‌ویژه قوه مقننه، اظهار داشت: مردم از گرانی، افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی رنج می‌برند و انتظار دارند مسئولان به جای سخنرانی، به‌صورت عملی مشکلات معیشتی را حل کنند.

روحانی گفت: مجلس قوانینی چون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ساماندهی حجاب و بهبود معیشت نیروهای مسلح را تصویب کرده، اما اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است. اگر قوانین اجرا نشود، قانون‌گذاری بی‌ثمر خواهد بود.

وی تصریح کرد: دشمن تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه کرد، اما برخی در داخل با رفتارهای نسنجیده پیش‌دستی کردند و فشار اقتصادی را بر مردم افزایش دادند. از قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی انتظار می‌رود با عوامل التهاب‌آفرین اقتصادی برخورد قاطع داشته باشند.

امام جمعه آبیک در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود همه مشکلات، پای انقلاب، امام و ولایت ایستاده‌اند و این پایداری، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است.