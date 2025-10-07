گرشاسبی: آموزش سبک مهارت زندگی رسالت اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز ظهر سه شنبه با حضور اعضا و به ریاست داود گرشاسبی فرماندار تبریز برگزار شد.

فرماندار شهرستان تبریز در این جلسه با قدردانی از زحمات تمام عوامل نواحی پنجگانه آموزش و پرورش در بحث پروژه مهر، گفت: اصلی ترین رسالت آموزش و پرورش، آموزش سبک مهارت زندگی به دانش آموزان می باشد که باید سعی کنیم در محیط واقعی نسل در اختیار را تربیت کنیم.

گرشاسبی با بیان اینکه تحقق شعار دولت و انتظارات ریاست محترم جمهوری در بحث نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان، رسالت اصلی ما مسئولین در حوزه تعلیم و تربیت می باشد، گفت: توسعه افق دید، نخبه پروری در حوزه های مختلف آموزش رفتار شهروندی، آموزش مهارت های مختلف زندگی، آموزش فهم عمومی در تربیت نسل عقلانی باید مورد توجه مسئولان آموزش و پرورش قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه جوامع توسعه یافته از ارتباط و هماهنگی نخبگان و توده ها در کشور بهره مند می شوند، گفت: در بحث انتصابات در حوزه آموزش و پرورش در راستای شعار دولت وفاق ملی، رجوع به افراد متخصص و کاربلد، استفاده از ظرفیت های نخبگان برای توسعه در تمامی جوانب باید مورد توجه قرار گیرد.