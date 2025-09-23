به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، صبح روز سه‌شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مهر در مدرسه باقرالعلوم تبریز اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس و همزمان با نهضت توسعه عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی با هدف ارتقای کیفیت آموزش در دستور کار قرار گرفته است. برای سامان‌دهی مدارس کانکسی و سنگی، ۲۸۲ پروژه مدرسه و ۱۳۰۰ کلاس درس در حال اجراست که با ۷۳ درصد پیشرفت، استان در رتبه برتر کشور قرار دارد. آموزش و پرورش متعهد شده ۶۴۰ کلاس درس جدید بسازد.

مسئولین کشور ما نسبت به بانوان عنایت خاصی دارند

همچنین، مطهری‌اصل، امام جمعه تبریز، نیز با در این جلسه با اشاره به جایگاه زنان پس از انقلاب گفت: با این همه پیشرفتی که کشور ما نسبت به زنان انجام داده، همه مسئولین عنایت خاصی به بانوان دارند. پیش از انقلاب، زنان کمتر در عرصه اقتصادی حضور داشتند، اما امروزه بانوان ما صاحب کارخانه و نقش‌آفرین در اقتصاد کشور هستند و رسانه‌ها نیز پیشرفت آن‌ها را نشان می‌دهند.