به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تأکید به تشکیل تیم ارزیابی خساراتهای حاصله از جنگ گفت: در حوزه عمرانی نزدیک به ۲۶۰۰ واحد مسکونی ، ۲۰۷ مورد خودرو سواری و سنگین، ۳۲واحد صنعتی و بعضاً حوزه کشاورزی ارزیابیهایی از طرف تیم های ارزیابی تشکیل شده صورت گرفته است.
وی از بازسازی کامل ۲۵ واحد مسکونی در سطح شهرستان هم خبر داد و افزود: ۲۰ خانوار خسارت دیده از این منازل با هماهنگیهای لازم و با کمک ارگانهای مربوطه اسکان داده شدهاند و مابقی که در لیست تعمیرات هستند نسبت به خسارتهایی که دیدهاند در حال رسیدگی هستند.
فرماندار تبریز در مورد حوزه برنامهریزی و اقتصادی هم از فعالیت تیمهای بازرسی خبر داد و افزود: ۲۳ تیم بازرسی آرد و نان، ۵ تیم بازرس کالاهای اساسی، ۴ تیم بازرسی فرآوردههای گوشتی و ۳ تیم بازرسی برای وضعیت انبار کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در مورد تهیه نان جای هیچگونه نگرانی نیست، چرا که ۳۰۰ نانوایی به صورت دو شیفت انجام وظیفه میکنند و نزدیک به ۶۸۷ نانوایی هم برای شرایط خیلی خاص مثل نبود آب، برق و یا گاز مجهز به ژنراتور، کپسول گاز و مخزن آب شدهاند.
