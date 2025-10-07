به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم مهربان عصر سه شنبه در جمع کشتی گیران هرمزگانی اظهار کرد: استان هرمزگان در رشتههای مختلف کشتی، بهویژه کشتی ساحلی و بانوان، عملکرد موفقی داشته است.
وی با اشاره به ضعف فنی در آموزش نوجوانان، افزود: اگر نوجوان کشتی را اصولی یاد نگیرد، صرف بدنسازی جایگزین نمیشود و صدمات جبرانناپذیری به آینده ورزش وارد میکند.
مهربان با اشاره به برگزاری کشتی ساحلی در بازیهای آسیایی، بیان کرد: ما در جنوب کشور، بهویژه در سواحل خلیج فارس، ظرفیت بینظیری داریم که باید برای توسعه کشتی ساحلی از آن بهره بگیریم.
او از حضور موفق کشتیگیران نونهال استان در رقابتهای سال گذشته یاد کرد و گفت: این نشان میدهد که در هرمزگان استعداد وجود دارد؛ فقط باید دیده شود و مورد حمایت قرار گیرد.
مهربان ضمن استقبال از مشارکت صنایع و شوراهای شهر در توسعه ورزش، تأکید کرد: انتقال مدیران، اگر سازنده باشد، میتواند باعث تحول شود؛ باید از این فرصتها برای بازسازی و ارتقاء سیستم استفاده کرد.
