به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در نشست هفتگی حکمت سیاسی اسلام در قرآن با اشاره به آیات قرآن کریم مبنی بر برابر نبودن کسانی که علم دارند و کسانی که ندارند، گفت: یکی از مباحث مهم اندیشه اسلام پاسخ به این سوال است که چه چیزی عالمانه و چه چیزی جاهلانه است؟ بر این مبنا ما دو بنیان متفاوت را داریم. یک بنیان بنیانی است که عالمانه و عاقلانه است و مبتنی بر حقیقت است و دیگری بنیانیست که جاهلانه و غلط است.

وی افزود: بنابراین یکی از نیازمندی‌های ما در اندیشه سیاسی اسلام این است که این مرزها را بدانیم. این مسئله به ویژه در فضای سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که اگر شما به صورت فردی یا در خانواده دچار اشتباهی باشید، آسیب آن در حد خانواده خواهد بود اما اگر در فضای سیاسی دچار جهل و خطا باشیم، ممکن است آسیب آن به تمام جامعه سرایت کند.

جلیلی دو وجه طبیعت جسمی و فطرت انسان گفت: اگر طبیعت انسان بر فطرت او غلبه کند، بنا بر نظر قرآن کریم، آنگاه انسان از حیوان هم پست تر خواهد شد. از طرفی اگر فطرت انسان بر طبیعت حیوانی او غلبه یابد، صحیح و مورد تقدیر است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به حکمت سیاسی در اندیشه اسلامی در مقایسه با سایر ابعاد حکمی اندیشه اسلامی تاکید کرد: اگر مناسبات غلط و بر مبنای جاهلیت در عرصه سیاسی حکم فرما شود، آسیب آن تمام جامعه و بلکه تمام جهان را در بر خواهد گرفت.

عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: علت تبیین دقیق جاهلیت و مصادیق آن در قرآن، امکان تطبیق آن با مناسبات امروزی است که انسان ها بتوانند جاهلیت های مدرن در جهان را تشخیص داده و با آن مقابله کنند.