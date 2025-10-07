  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

آغاز نصب دستگاه ایکس‌ری کامیونی در گمرک پرویزخان

کرمانشاه - عملیات اجرایی نصب دومین دستگاه ایکس‌ری کامیونی در گمرک پرویزخان قصرشیرین با پیگیری استاندار کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی نصب دومین دستگاه ایکس‌ری موبایلی کامیونی در گمرک پرویزخان شهرستان قصرشیرین، با پیگیری ویژه استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط آغاز شد.

این اقدام با هدف افزایش دقت در کنترل‌های گمرکی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارتقای ضریب امنیت مرزهای غربی کشور انجام می‌شود و به گفته مسئولان، گامی مهم در مسیر توسعه تجارت سالم و روان از مرز پرویزخان به شمار می‌رود.

دستگاه ایکس‌ری جدید در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع نصب خواهد شد و قادر است روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه کامیون را اسکن و کنترل کند. بر اساس اعلام مدیران پروژه، عملیات اجرایی این طرح طی یک ماه آینده به پایان خواهد رسید و دستگاه آماده بهره‌برداری می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه پیشرفته، علاوه بر افزایش سرعت و دقت بازرسی محموله‌ها، فشار کاری نیروهای انسانی نیز کاهش یافته و فرآیند ترخیص و عبور کامیون‌ها در مرز پرویزخان تسهیل خواهد شد. این اقدام همچنین می‌تواند در افزایش اعتماد تجار، کاهش تخلفات گمرکی و رونق اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد.

