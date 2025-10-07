به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی نصب دومین دستگاه ایکس‌ری موبایلی کامیونی در گمرک پرویزخان شهرستان قصرشیرین، با پیگیری ویژه استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط آغاز شد.

این اقدام با هدف افزایش دقت در کنترل‌های گمرکی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارتقای ضریب امنیت مرزهای غربی کشور انجام می‌شود و به گفته مسئولان، گامی مهم در مسیر توسعه تجارت سالم و روان از مرز پرویزخان به شمار می‌رود.

دستگاه ایکس‌ری جدید در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع نصب خواهد شد و قادر است روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه کامیون را اسکن و کنترل کند. بر اساس اعلام مدیران پروژه، عملیات اجرایی این طرح طی یک ماه آینده به پایان خواهد رسید و دستگاه آماده بهره‌برداری می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه پیشرفته، علاوه بر افزایش سرعت و دقت بازرسی محموله‌ها، فشار کاری نیروهای انسانی نیز کاهش یافته و فرآیند ترخیص و عبور کامیون‌ها در مرز پرویزخان تسهیل خواهد شد. این اقدام همچنین می‌تواند در افزایش اعتماد تجار، کاهش تخلفات گمرکی و رونق اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد.