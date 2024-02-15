صادرات بیش از ۳۱۷ هزار دستگاه کامیون از گمرکات کرمانشاه

علی علی اصغر عباس زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد کامیونهای صادر کننده کالا، اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته از سالجاری ۳۱۷ هزار و ۸۹۸ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی با انجام تشریفات گمرکی کالای خود را از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کردند.
وی افزود: از مجموع کامیونهای صادر کننده تعداد کامیون عبوری حامل کالای صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان باتردد ۱۱۹ هزار و ۳۹ دستگاه بیشترین سهم کامیونهای حامل کالای صادراتی را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.
مدیر کل گمرک استان کرمانشاه به سهم گمرک خسروی از کامیونهای حامل کالای صادراتی اشاره و تصریح کرد: در ۱۰ ماهه سالجاری از گمرکات این مرز ۷۹ هزار و ۵۴۲ دستگاه صادرات انجام شده و پس از آن تعداد کامیونهای حامل کالاهای صادراتی از گمرکات سومار را ۶۱ هزار و ۲۳۷ دستگاه در این مدت بوده است.
علی اصغر عباس زاده خاطر نشان کرد: گمرک شوشمی ۲۲ هزار و ۷۹۵ دستگاه کامیون صادر کننده کالا و گمرک شیخ صله نیز ۳۵ هزار و ۲۸۵ دستگاه کامیون داشتهاند.
عباس زاده در پایان به حجم کالاهای صادراتی توسط مجموع کامیونهای صادر کننده را ۶ میلیون و ۷۵ هزار و ۸۶۵ تن عنوان کرد و گفت: ارزش این کالاها ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار بوده و عمده کالاهای صادراتی آنها شامل میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... است.
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