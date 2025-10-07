به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید علی حسینی‌نیا عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تحلیل ابعاد حمله ۷ اکتبر(۱۵ مهر) حماس به رژیم صهیونیستی، این عملیات را تحولی راهبردی در معادلات منطقه دانست و اظهار کرد: پیام مقاومت از غزه به همه ملت‌های آزاده جهان رسیده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر بیان کرد: عملیات طوفان‌الاقصی که توسط رزمندگان شجاع حماس انجام شد، نه‌تنها یک اقدام نظامی، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر مقاومت اسلامی بود. این عملیات نشان داد که ملت‌های مظلوم، حتی در محاصره و فشار، می‌توانند اراده خود را بر رژیم‌های متجاوز تحمیل کنند.

حسینی نیا افزود: رژیم صهیونیستی که همواره خود را شکست‌ناپذیر معرفی می‌کرد، در برابر اراده نیروهای مقاومت متزلزل شد. آنچه در ۷ اکتبر رخ داد، فرو ریختن هیمنه امنیتی اسرائیل بود؛ اتفاقی که از نظر روانی و نظامی، پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه و جهان داشت.

فرمانده سپاه شهرستان دیر با تأکید بر حمایت ملت ایران از جبهه مقاومت عنوان کرد: ملت ایران همواره در کنار مردم فلسطین ایستاده است. حمایت ما از مقاومت، نه از سر احساس، بلکه بر اساس یک منطق روشن اسلامی و انسانی است. همان‌طور که امام خمینی(ره) فرمودند، اسرائیل غده سرطانی است و باید از منطقه پاک شود.

حسینی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز ملت‌های مسلمان از اندونزی تا مراکش، بیدار شده‌اند و دیگر فریب رسانه‌های سلطه را نمی‌خورند، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر، بیش از پیش ماهیت واقعی نظام سلطه را آشکار کرد.

وی با اشاره به وظیفه رسانه‌ها در تبیین حقیقت افزود: رسانه‌ها باید روایت واقعی مقاومت را به گوش جهانیان برسانند، جنگ رسانه‌ای دشمن برای تحریف واقعیت‌ها ادامه دارد و نقش خبرنگاران جبهه حقیقت در این میان بسیار مهم است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر در پایان خاطرنشان کرد: عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر (۱۵مهر ماه) یادآور ایمان، اراده و غیرتی است که از دل مردم مظلوم غزه برخاست و خواب آرام مستکبران را آشفته کرد، این مسیر ادامه دارد و یقین داریم که وعده الهی درباره نابودی ظلم و پیروزی حق محقق خواهد شد.