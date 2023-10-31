به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز سه شنبه در جمع مدیران و فرماندهان سپاه سیستان و بلوچستان؛ با اشاره به فعالیت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، افزود: در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، عقلانیت جریان مقاومت طی روزهای گذشته در عملیات طوفان الاقصی قابل ستایش است.

وی اظهار کرد: ما امروز در فلسطین شاهد اتفاقاتی بزرگ و شکست سنگین دشمن طی عملیات رزمندگان فلسطینی هستیم، مدعیان حقوق بشر در این بازه زمانی جنایات بزرگی را علیه ملت فلسطین رقم زده‌اند.

وی افزود: در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی عقلانیت جریان مقاومت طی روزهای گذشته در عملیات طوفان الاقصی قابل ستایش است؛ آنها بسیار تلاش کردند تا جریان مقاومت را مجبور به تصمیماتی احساسی کنند اما این گونه نشد، جریان مقاومت توانست با اقداماتی بر پایه عقلانیت ضربات سنگینی را به دشمن صهیونیستی وارد کند

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: در حوزه مسائل استان با همت بلند و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود، توفیقات بسیاری را به دست آوردیم به گونه‌ای که در حوزه‌های امنیتی توانستیم نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم.

وی افزود: دشمنان با توجه به شکستی که در سالگرد فتنه سال پیش در کشور خورد؛ امید بسیاری داشت تا بتواند اغتشاشات را به سمت جنوب شرق و استان سیستان و بلوچستان بکشاند که با شکست روبرو شد.

شفائی تصریح کرد: دشمن با تمام ظرفیتی که در زمینه فضای مجازی و رسانه دارد، همواره برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی پای کار بوده اما ظرفیت فرهنگی و رسانه‌ای بسیج توانسته در مقابل آنان به خوبی مقابله کند.