به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید علی حسینینیا عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای محرومیتزدایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، بسیج سازندگی سپاه شهرستان دیر اقدام به توزیع ۳ هزار مترمربع ایزوگام میان خانوادههای نیازمند کرده است.
وی افزود: در این مرحله، ۶۰ خانوار کمبرخوردار از مناطق مختلف شهرستان دیر، هر کدام ۵۰ مترمربع ایزوگام دریافت کردند تا در تعمیر و بهسازی منازل خود مورد استفاده قرار دهند.
فرمانده سپاه شهرستان دیر با بیان اینکه محرومیتزدایی از اولویتهای مهم سپاه است، اظهار داشت: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کمک به مقاومسازی منازل و کاهش آسیبهای ناشی از بارندگی در مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
همچنین پاسدار علی پرهیزکار، مدیر بسیج سازندگی سپاه شهرستان دیر نیز با قدردانی از همراهی خیرین و گروههای جهادی گفت: بسیج سازندگی با تکیه بر روحیه جهادی و مردمی، همچنان در مسیر خدمترسانی به نیازمندان و اجرای پروژههای عمرانی و معیشتی در مناطق مختلف شهرستان ادامه خواهد داد.
نظر شما