عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع دهستان‌های حومه، گورسفید و دیره آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود عملکرد تولید این محصول در هر هکتار بین ۶۰ تا ۷۰ تُن باشد.

وی با بیان اینکه ذرت علوفه‌ای از محصولات مهم مناطق گرمسیری است، افزود: این محصول نقش بسزایی در تأمین خوراک دام و توسعه واحدهای دامپروری منطقه دارد و امسال با رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و استفاده از ارقام زودرس و مقاوم به گرما، شاهد افزایش کیفیت و عملکرد تولید هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب تصریح کرد: کشت ذرت علوفه‌ای علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم برای صدها نفر از کشاورزان، موجب تقویت چرخه تولید در بخش دامداری و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام می‌شود.

شاماری در پایان با اشاره به شرایط مطلوب آب‌وهوایی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و اجرای برنامه‌های دقیق آبیاری گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای تا اواخر مهرماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در شهرستان از مرز ۱۸۰ هزار تُن فراتر رود.