  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

برداشت ذرت علوفه‌ای از ۲۵۰۰ هکتار اراضی گیلانغرب آغاز شد

برداشت ذرت علوفه‌ای از ۲۵۰۰ هکتار اراضی گیلانغرب آغاز شد

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب از آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از بیش از ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق گرمسیری این شهرستان خبر داد.

عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع دهستان‌های حومه، گورسفید و دیره آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود عملکرد تولید این محصول در هر هکتار بین ۶۰ تا ۷۰ تُن باشد.

وی با بیان اینکه ذرت علوفه‌ای از محصولات مهم مناطق گرمسیری است، افزود: این محصول نقش بسزایی در تأمین خوراک دام و توسعه واحدهای دامپروری منطقه دارد و امسال با رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و استفاده از ارقام زودرس و مقاوم به گرما، شاهد افزایش کیفیت و عملکرد تولید هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب تصریح کرد: کشت ذرت علوفه‌ای علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم برای صدها نفر از کشاورزان، موجب تقویت چرخه تولید در بخش دامداری و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام می‌شود.

شاماری در پایان با اشاره به شرایط مطلوب آب‌وهوایی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و اجرای برنامه‌های دقیق آبیاری گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای تا اواخر مهرماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در شهرستان از مرز ۱۸۰ هزار تُن فراتر رود.

کد خبر 6615212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها