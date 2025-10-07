عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشت ذرت علوفهای از مزارع دهستانهای حومه، گورسفید و دیره آغاز شده و پیشبینی میشود عملکرد تولید این محصول در هر هکتار بین ۶۰ تا ۷۰ تُن باشد.
وی با بیان اینکه ذرت علوفهای از محصولات مهم مناطق گرمسیری است، افزود: این محصول نقش بسزایی در تأمین خوراک دام و توسعه واحدهای دامپروری منطقه دارد و امسال با رعایت توصیههای فنی کارشناسان و استفاده از ارقام زودرس و مقاوم به گرما، شاهد افزایش کیفیت و عملکرد تولید هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب تصریح کرد: کشت ذرت علوفهای علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای صدها نفر از کشاورزان، موجب تقویت چرخه تولید در بخش دامداری و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام میشود.
شاماری در پایان با اشاره به شرایط مطلوب آبوهوایی، تأمین بهموقع نهادهها و اجرای برنامههای دقیق آبیاری گفت: برداشت ذرت علوفهای تا اواخر مهرماه ادامه دارد و پیشبینی میشود میزان تولید این محصول در شهرستان از مرز ۱۸۰ هزار تُن فراتر رود.
