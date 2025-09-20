به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: هر ساله بر اساس تولیدات سال قبل، الگوی کشت محصولات کشاورزی تدوین و به استان‌ها ابلاغ می‌شود و در ۱۶ شهریور امسال این برنامه به استان کرمانشاه نیز ابلاغ شد. وی افزود: به دنبال این ابلاغیه، جلسات متعددی با دانشگاه‌ها، کارشناسان و رهبران محلی بخش کشاورزی برگزار و طی ۴۸ ساعت کاری فشرده الگوی کشت استان تهیه شد.

کریمی با بیان اینکه در تدوین این الگو اولویت اصلی کاهش مصرف آب و سازگاری با شرایط کم‌آبی است، گفت: برخی محصولات به دلیل مصرف بالای آب حذف یا سطح زیرکشت آنها به حداقل رسید؛ از جمله کشت برنج که به‌طور کامل حذف شد و کشت‌هایی مانند خربزه، هندوانه و خیار به حداقل کاهش یافت. وی تصریح کرد: در این میان دو محصول ذرت دانه‌ای و سیب زمینی به دلیل اهمیت راهبردی، با چالش جدی در سطح ملی روبه‌رو است و همچنان در حال مذاکره با وزارتخانه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به نقش ذرت دانه‌ای در تأمین خوراک دامداری‌ها اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت این محصول را از ۲۵ هزار و ۶۷۵ هکتار به ۱۵ هزار هکتار کاهش داده است، در حالی که استان با توجه به ظرفیت بالای دامپروری نیازمند حفظ سطح قبلی است. او افزود: کاهش سطح کشت ذرت می‌تواند تأمین علوفه و خوراک دام را در استان با مشکل روبه‌رو کند.

کریمی ادامه داد: در زمینه سیب زمینی نیز وزارتخانه سهمیه ۸ هزار و ۳۶۰ هکتاری کرمانشاه را به ۴ هزار هکتار کاهش داده است، در حالی که این محصول نقش مهمی در ذخیره‌سازی و تأمین نیاز کشور دارد. به گفته وی، با وجود پیگیری‌ها هنوز این کاهش سطح زیرکشت مورد پذیرش وزارتخانه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اصلاحات گسترده در الگوی کشت سال جاری عنوان کرد: در مجموع سطح کشت ۱۳ تا ۱۴ محصول از جمله چغندر بهاره، گوجه، ذرت و سیب زمینی کاهش یافته است. سال گذشته مصرف آب در بخش کشاورزی استان حدود یک میلیارد و ۸ دهم متر مکعب بود که بر اساس برنامه ابلاغی وزارتخانه باید به یک میلیارد و ۷ دهم متر مکعب می‌رسید اما با اصلاحات انجام شده توانستیم آن را به یک میلیارد و ۶ دهم متر مکعب کاهش دهیم.

کریمی کاهش ۵۷ میلیون متر مکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی کرمانشاه را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای الگوی کشت جدید دانست و تأکید کرد: این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آبی، زمینه تولید پایدار، تقویت صنایع فرآوری و حفظ امنیت غذایی استان و کشور را فراهم می‌کند.