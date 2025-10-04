۲۲۷ واحد کشاورزی غیرفعال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عصر شنبه با حضور استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان حوزه اقتصادی استان برگزار شد.

در این نشست، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گزارشی جامع از وضعیت کشاورزی و روند فعال‌سازی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ارائه کرد.

کریمی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای ۹۰۲ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۹۵ هزار هکتار اراضی آبی است، گفت: مجموع اراضی واقعی استان حدود ۴۶ هزار هکتار و سطح گلخانه‌های استان ۱۲۸ هکتار است. همچنین استان دارای جمعیت دامی حدود پنج میلیون واحد دامی شامل دام سبک و سنگین است.

وی افزود: تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی در کرمانشاه بر اساس آخرین سرشماری ۱۵۱ هزار نفر است که به عنوان مرجع رسمی سنجش بهره‌برداران شناخته می‌شود. علاوه بر این، در سطح استان ۵۵ مرکز خدمات کشاورزی و ۵۴۵ واحد مرغداری صنعتی فعال وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به حجم تولیدات استان گفت: تولیدات محصولات زراعی کرمانشاه سالانه چهار میلیون و ۷۲۸ هزار تن، محصولات باغی ۳۵۷ هزار تن و محصولات دام، طیور و آبزیان بیش از ۵۹۱ هزار تن است. از این میزان، ۲۲ هزار تن به تولیدات آبزیان اختصاص دارد. در مجموع استان سالانه پنج میلیون و ۶۷۵ هزار تن تولیدات کشاورزی دارد.

کریمی در ادامه به موضوع صنایع تبدیلی پرداخت و بیان کرد: در استان ۳۱۱ واحد صنایع تبدیلی با اشتغال بیش از چهار هزار نفر فعال هستند که ۱۱۶ واحد آن در شهرک‌های صنعتی و ۱۹۵ واحد خارج از شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. این واحدها عمدتاً شامل خوراک دام، لبنیات و خشک‌کنی ذرت هستند.

وی در تشریح وضعیت واحدهای تولیدی گفت: در مجموع ۱,۸۱۸ واحد تولیدی بخش کشاورزی بررسی شده که از این تعداد ۲۲۷ واحد غیر فعال هستند. از میان این واحدها، ۷۵ واحد به دلایل مختلف از جمله اختلاف بین شرکا، مشکلات وراثتی، فرسودگی خطوط تولید و یا نبود وثیقه بانکی غیرقابل احیاء شناخته شدند. اما ۱۲۷ واحد در دستور کار برای احیاء قرار گرفته‌اند.

کریمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ واحد غیرفعال کشاورزی در استان دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند که عمده آن‌ها در بخش دام و طیور بوده است. علاوه بر این، ۴۱ واحد در حوزه دامپروری و صنایع تبدیلی در کمیته‌های فنی اعتبارات سفر ریاست جمهوری مصوب و در حال تکمیل پرونده یا عقد قرارداد هستند.

وی به مشکلات حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع تأمین آب واحدهای گلخانه‌ای است. بسیاری از طرح‌های کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی یا فرونشست زمین‌ها راکد مانده‌اند. ما پیشنهاد داده‌ایم مجوزهایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته‌اند یا عملاً متوقف شده‌اند باطل شوند تا آب تخصیص‌یافته آن‌ها به طرح‌های فعال و بهره‌ور منتقل شود.

کریمی همچنین از ضعف وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی به عنوان دیگر مانع جدی در مسیر فعال‌سازی واحدها یاد کرد و گفت: بیش از ۴۰ واحد به دلیل نداشتن وثایق و تضامین مناسب نتوانسته‌اند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها افزود: اگرچه تاکنون ۲۵ واحد راکد فعال شده است، اما با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان تا پایان سال دست‌کم ۵۰ واحد دیگر را نیز احیاء کرد. شرط اصلی این موفقیت همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه بانک‌ها و دستگاه‌های متولی تأمین آب است.

او خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه با ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، دام و صنایع تبدیلی می‌تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور ایفا کند، به شرطی که موانع پیش‌ِروی تولید به‌صورت جدی رفع شوند.