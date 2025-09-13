استاندار کرمانشاه: جهاد کشاورزی ستون اصلی اقتصاد و معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه صبح شنبه در بازدیدی سرزده از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و در نشست با مدیران این سازمان، نقش و جایگاه این مجموعه را در زندگی و معیشت مردم حیاتی و تعیینکننده عنوان کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی ساختاری کلیدی در اقتصاد، معیشت و زندگی مردم است و باید با برنامهریزی دقیق، زمینه ارتقای جایگاه استان کرمانشاه در حوزههای مختلف بهویژه بخش کشاورزی فراهم شود.
استاندار کرمانشاه امنیت غذایی را مهمترین دستاورد اقدامات جهاد کشاورزی دانست و افزود: برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار، رعایت الگوی کشت یک ضرورت جدی است، چرا که استان با محدودیت منابع آبی روبهروست و باید در این شرایط، مصرف آب در بخش کشاورزی مدیریت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای سامانه گرمسیری در توسعه کشاورزی استان، اظهار داشت: سامانه گرمسیری نقش مهمی در جهش تولیدات کشاورزی استان داشته است و معتقدم باید برای بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت، سازمانی مجزا جهت برنامهریزی و مدیریت آن تعریف شود.
حبیبی در ادامه سخنان خود بر اهمیت ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک کشاورزی تأکید کرد و گفت: ذخایر کالاهایی چون جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و سفید، برنج و سایر اقلام باید بهروز باشد و همواره مورد رصد و بررسی قرار گیرد.
وی همچنین توجه ویژه به کشاورزان پیشرو را خواستار شد و تصریح کرد: حضور کشاورزان پیشرو در جلسات تصمیمگیری میتواند به پویایی بخش کشاورزی کمک کند و موجب انتقال تجربیات ارزشمند به سایر فعالان این حوزه شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر تغییر الگوی کشت و رویآوردن به محصولات کمآببر افزود: سیاست تولید محصولات کمآببر و صادراتمحور، میتواند در کشاورزی پایدار بسیار اثرگذار باشد. همچنین فرآوری محصولات و پرهیز از خامفروشی باید در دستور کار قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان شود.
وی توسعه گلخانهها را از دیگر اولویتهای بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: با توجه به بازدهی بالا، سودآوری و ظرفیت صادراتی محصولات گلخانهای، افزایش سطح گلخانهها باید در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه صادرات مطلوب این بخش از دل محصولات گلخانهای امکانپذیر است.
حبیبی در پایان این نشست با اشاره به لزوم ارتقای سطح مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری، توسعه کشت گیاهان دارویی و زعفران، گسترش مزارع سردآبی و گرمآبی و استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف میتواند آیندهای روشن برای کشاورزی استان رقم بزند.
نظر شما