۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در گیلانغرب

کرمانشاه - رئیس جهاد کشاورزی گیلانغرب گفت: همزمان با فصل برداشت ذرت علوفه‌ای، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن از این محصول در مزارع شهرستان برداشت شود.

عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون فصل برداشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان آغاز شده و کشاورزان به صورت شبانه‌روزی در مزارع پهناور گیلانغرب مشغول برداشت محصول هستند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در بخش کشاورزی افزود: گیلانغرب با بیش از ۴۳ هزار هکتار اراضی مستعد، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی در استان کرمانشاه و حتی کشور به شمار می‌رود.

شاماری تصریح کرد: برخورداری گیلانغرب از دو اقلیم متفاوت سردسیری و گرمسیری، شرایط ویژه‌ای برای تنوع کشت و برداشت محصولات مختلف فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلانغرب در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از سطح مزارع شهرستان برداشت و به مراکز مصرف داخل و خارج استان ارسال شود.

وی خاطرنشان کرد: کشت ذرت علوفه‌ای علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای صدها نفر از کشاورزان، موجب تقویت چرخه تولید در بخش دامداری و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام می‌شود.

