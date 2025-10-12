عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون فصل برداشت ذرت علوفهای در این شهرستان آغاز شده و کشاورزان به صورت شبانهروزی در مزارع پهناور گیلانغرب مشغول برداشت محصول هستند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در بخش کشاورزی افزود: گیلانغرب با بیش از ۴۳ هزار هکتار اراضی مستعد، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات زراعی در استان کرمانشاه و حتی کشور به شمار میرود.
شاماری تصریح کرد: برخورداری گیلانغرب از دو اقلیم متفاوت سردسیری و گرمسیری، شرایط ویژهای برای تنوع کشت و برداشت محصولات مختلف فراهم کرده است.
رئیس جهاد کشاورزی گیلانغرب در ادامه گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرت علوفهای از سطح مزارع شهرستان برداشت و به مراکز مصرف داخل و خارج استان ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: کشت ذرت علوفهای علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای صدها نفر از کشاورزان، موجب تقویت چرخه تولید در بخش دامداری و کاهش وابستگی به واردات خوراک دام میشود.
