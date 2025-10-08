رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات صادرات نیمه نخست سال جاری از مرزهای استان اظهار کرد: در این مدت ۸۱۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن از طریق گمرکات خسروی و سومار به بخش عرب‌نشین کشور عراق صادر شده است.



وی افزود: سهم بخش عرب‌نشین عراق از مجموع کالاهای صادراتی استان کرمانشاه در شش ماهه سپری شده از سال جاری ۵۴ درصد از نظر وزنی و ۵۵ درصد از نظر ارزشی بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای این منطقه در مبادلات تجاری استان است.



نیک‌روش همچنین در ادامه به سهم بخش کردنشین عراق از صادرات استان اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی ۶۷۳ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۷۸ هزار تن از طریق گمرکات پرویزخان، شوشمی و شیخ صله به اقلیم کردستان عراق ارسال شده است.



وی سهم بخش کردنشین عراق از مجموع کالاهای صادراتی استان را ۴۶ درصد از نظر وزنی و ۴۵ درصد از نظر ارزشی اعلام کرد و افزود: این آمار نشان می‌دهد هر دو بخش عربی و کردی عراق برای استان کرمانشاه از اهمیت ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی برخوردارند.



ناظر گمرکات استان کرمانشاه مجموع صادرات کالا از مرزهای پنج‌گانه استان به عراق را در نیمه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار به وزن سه میلیون و ۴۵۳ هزار تن عنوان کرد و گفت: عمده کالاهای صادراتی استان به هر دو بخش عربی و کردی عراق شامل میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بار مصرف بوده است.



نیک‌روش در پایان تأکید کرد: روند صادرات استان کرمانشاه به کشور عراق همچنان صعودی است و عراق اصلی‌ترین مقصد صادراتی استان محسوب می‌شود. او افزود با برنامه‌ریزی مناسب و تسهیل در روند گمرکی، می‌توان این ظرفیت را بیش از پیش افزایش داد.