به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: ادعاهای مداخله جویانه و بی‌اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی بیان کرد: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچک‌ترین مماشاتی نمی‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در دومین سالگرد عملیات قهرمانانه‌ طوفان الاقصی که توسط فرزندان دلیر ملت فلسطین به رهبری حماس اجرا شد، نه تنها ضربه‌ای فنی ‌و راهبردی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد کرد، بلکه جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد و رژیم صهیونیستی را در باتلاقی از شکست فرو برد و نقشه‌های آنها برای آینده‌ خاورمیانه را نابود ساخت.

اسرائیل به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است

وی ادامه داد: اگرچه از آن زمان تاکنون، رژیم اشغالگر، با حمایت بی‌شرمانه‌ آمریکا، بیش از ده‌ ها هزار فلسطینی را شهید کرده، غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده، نوار غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و بزرگانی چون شهید سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار را به شهادت رسانده است، اما جبهه‌ مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و دفاع مردم ایران با صبر و استقامت، شرایط منطقه را به جایی رسانده اند که اسرائیل به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است.

قالیباف با تاکید بر اینکه صهیونیست‌ها در اکثر نقاط دنیا از ترس برخورد مردم آرامش خود را از دست داده اند، گفت: خوش بینی ساکنان سرزمین های اشغالی به امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی به عددهای بحرانی حدود یک سوم رسیده است؛ آمار رسمی از مهاجرت معکوس بیش از ۳ برابر نسبت به مهاجرت به فلسطین اشغالی خبر می دهد.

وی ادامه داد: حماس نه تنها حذف نشده بلکه در حال تحمیل خواسته‌های خود به اسرائیل است. رژیم از مرحله‌ عادی سازی به خطر اصلی منطقه تبدیل شده است. حزب االله لبنان با شکست ارتش اسرائیل و حفظ و بازسازی توان نظامی خود، خواب را از چشم ارتش رژیم ربوده است. مقاومت یمن اجازه‌ آرامش به بنادر و فرودگاه های مناطق اشغالی نمی دهد و خلاصه آنکه رژیم صهیونی دو سال پس از طوفان الاقصی به بحران موجودیت دچار شده است.

نتانیاهوی کثیف نمی تواند خاک بر چهره‌ خورشید حقیقت بپاشد

رئیس قوه مقننه بیان کرد: نتانیاهوی کثیف هرقدر هم تلاش می کند تا با عملیات روانی، بر بحران بقای این رژیم سرپوش بگذارد، نمی تواند خاک بر چهره‌ خورشید حقیقت بپاشد.

قالیباف اظهار کرد: ما قدرت ‌و رشادت برادرانمان در حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، هسته‌های ‌مقاومت سراسر منطقه، یمن، عراق و تمام جغرافیای فراگیر مقاومت را ارج می‌نهیم. مرزهای جغرافیای مقاومت امروز نه فقط تا غزه و صنعا و بیروت که تا سیدنی و برلین و بارسلون و مادرید و لندن و آمستردام و تورنتو و شهرها و دانشگاه‌های آمریکاست و کمپین‌های بایکوت رژیم صهیونیستی در دنیا فراگیر شده و ناوگان جهانی پرافتخار صمود نمادی از فراگیری مقاومت در کل دنیاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طوفان الاقصی، نه تنها هیمنه‌ اسرائیل را شکست، بلکه جهان را به سوی آمریکازدایی و حمایت از مظلومان و شکست کامل پروژه‌ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی سوق داد، گفت: مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت ظلم ستیز ایران، بر حمایت همه‌جانبه از فلسطین تأکید می‌کند و از مجامع بین‌المللی می‌خواهد که جنایات رژیم صهیونیستی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان، به روح شهدای طوفان الاقصی، از جمله رهبران حماس و حزب‌الله، درود می‌فرستیم و عهد می‌بندیم که تا آزادی کامل قدس، در کنار مقاومت باشیم.