  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

آتش‌نشانی: آتش‌سوزی گسترده در انباری در گلستان با موفقیت مهار شد

بهارستان- مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان، از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی گسترده در انبار مرکزی شرکت میهن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قرجه‌داغی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی گسترده در انبار مرکزی شرکت میهن خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: بامداد امروز و حوالی ساعت ۵ صبح، در پی اعلام وقوع حریق در انبار مرکزی شرکت میهن، دو شیفت کامل از نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی گلستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

قرجه‌داغی افزود: در این حادثه، بخش وسیعی از محوطه باز انبار که محل دپوی حجم زیادی از پالت‌های چوبی بود، دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی گفت: آتش‌نشانان با حضور سریع و به‌موقع و استفاده از تجهیزات کامل اطفایی، عملیات مهار آتش را در چندین جبهه به‌صورت هم‌زمان آغاز کردند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی گلستان بیان کرد: تلاش متهورانه نیروهای عملیاتی موجب شد تا با وجود حجم بالای مواد سوختنی، از گسترش آتش و سرایت آن به بخش‌های حیاتی انبار جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه پس از پایان عملیات اطفا و توسط کارشناسان واحد پیشگیری و تحقیقات علل حریق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    • زینب رسولی FR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت به قهرمان‌های بی‌ادعای آتش‌نشانی!

