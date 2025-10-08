به گزارش خبرنگار مهر، مجید قرجه‌داغی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی گسترده در انبار مرکزی شرکت میهن خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: بامداد امروز و حوالی ساعت ۵ صبح، در پی اعلام وقوع حریق در انبار مرکزی شرکت میهن، دو شیفت کامل از نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی گلستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

قرجه‌داغی افزود: در این حادثه، بخش وسیعی از محوطه باز انبار که محل دپوی حجم زیادی از پالت‌های چوبی بود، دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی گفت: آتش‌نشانان با حضور سریع و به‌موقع و استفاده از تجهیزات کامل اطفایی، عملیات مهار آتش را در چندین جبهه به‌صورت هم‌زمان آغاز کردند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی گلستان بیان کرد: تلاش متهورانه نیروهای عملیاتی موجب شد تا با وجود حجم بالای مواد سوختنی، از گسترش آتش و سرایت آن به بخش‌های حیاتی انبار جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه پس از پایان عملیات اطفا و توسط کارشناسان واحد پیشگیری و تحقیقات علل حریق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.