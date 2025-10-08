به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان به دغدغه وزیر کار، استاندار لرستان و نمایندگان مجلس در استان برای توسعه، اشتغال و معیشت مردم منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامهریزی جامع، سیاستهای خود را برای توسعه مناطق مختلف استان به کار برد و در این زمینه در چندین مرحله سرمایهگذاران از مناطق مختلف کشور برای آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای استان بازدید کردند.
وی با تأکید بر اینکه تحقق توسعه پایدار با حضور فعال مردم، سرمایهگذاران داخلی امکانپذیر است، افزود: در این راستا همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» باهدف جذب سرمایهگذاران با حضور سرمایهگذاران اقتصادی بهصورت منطقهای در سطح استان برگزار میشود و نوزدهم مهرماه این همایش با پیگیری نماینده مردم شهرستانهای دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و مشارکت اتاق بازرگانی استان، استانداری و سایر دستگاههای اجرایی در شهرستان دورود برگزار میشود و توانمندیها و ظرفیتهای شهرستانهای دورود و ازنا برای سرمایهگذاری معرفی خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، بیان کرد: این همایش باهدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای سرمایهگذاری استان و ایجاد فضایی برای تعامل و همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی برگزار میشود و در آن تلاش میکنیم زمینههای لازم برای توسعه منطقهای را فراهم کنیم.
توصیفیان با بیان اینکه سرمایهگذاری خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا میکند، گفت: معرفی توانمندیها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستانهای دورود و ازنا از اهداف برگزاری این همایش بوده، همچنین پیشنهاد بستههای سرمایهگذاری، شناسایی سرمایهگذار در سطح ملی، استانی و منطقهای و ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی بین سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی، دولت و بخش خصوصی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.
وی با اشاره به محورهای چهارگانه این همایش، اظهار کرد: محورهای همایش «وفاق ملی سرمایهگذاری برای تولید» در شهرستان دورود شامل توسعه بهمثابه وفاق ملی، سرمایهگذاری وفاق محور، فرصتهای سرمایهگذاری و طرحهای پیشران محرک توسعه، بازخوانی تجربه کارآفرینان و سرمایهگذاران موفق و روشهای نوین تأمین مالی تشریح میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، افزود: تلاش داریم با حمایتهای مستمر مقام عالی وزارت کار و استاندار، این همایش در سایر مناطق مختلف استان بهصورت دورهای برگزار و از ظرفیت و توان سرمایهگذاران و هلدینگهای اقتصادی کشور برای توسعه اقتصادی استان بهره ببریم.
توصیفیان همچنین به تجلیل از تعاون گران برتر استان در این همایش اشاره کرد و گفت: در این همایش از ۱۲ شرکتتعاونی برتر که در سطح ملی و استانی رتبه برتر را کسب کردهاند معرفی و تجلیل شوند.
