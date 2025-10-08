  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

دو شکارچی زنده‌گیر پرندگان شکاری در جاسک دستگیر شدند

جاسک ـ مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست جاسک در عملیاتی غافلگیرانه دو شکارچی زنده‌گیر پرندگان شکاری را در مناطق مرکزی این شهرستان دستگیر کردند.

ابراهیم رحیمی رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان جاسک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز فصل موسوم به «کواخی» که معمولاً برخی سودجویان اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری می‌کنند، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست گشت‌های مستمر و هدفمند خود را در زیستگاه‌های حساس شهرستان آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در جریان یکی از این گشت‌زنی‌ها مأموران موفق شدند دو متخلف زنده‌گیر پرندگان شکاری را در محدوده روستای گاوبندی از توابع بخش مرکزی جاسک شناسایی و دستگیر کنند.

رحیمی ادامه داد: از متخلفان مقادیری ادوات زنده‌گیری و وسایل صید غیرمجاز کشف و ضبط شد و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی و صدور حکم قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

رئیس یگان حفاظت محیط‌زیست جاسک با تأکید بر برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز، خاطرنشان کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند پرندگان شکاری تنها با همکاری مردم محقق می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه شکار یا زنده‌گیری غیرقانونی، مراتب را سریعاً به اداره محیط‌زیست اطلاع دهند.

