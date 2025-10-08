دمای هوا در استان بوشهر کاهش می یابد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا ظهر روز جمعه وضعیت جوی و دریایی آرامی بر استان حاکم است و غبار محلی، گاهی وزش باد و در مناطق ساحلی مه صبحگاهی پدیده مورد انتظار در این مدت است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه با وزش باد شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد:دمای هوا از روز یکشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در ساعاتی از بعدازظهر ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.