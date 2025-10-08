  1. حوزه و دانشگاه
دیدار وزرای علوم ایران و سوئیس با محوریت توسعه همکاری‌های علمی

دیدار وزرای علوم ایران و سوئیس با محوریت توسعه همکاری‌های علمی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با وزیر علوم سوئیس، در راستای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این دیدار، طرفین بر تبیین سازوکارهای موثر در زمینه همکاری‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور تأکید کردند.

وزیر علوم سوئیس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در «مراکز پیشرو» (Leading Houses) کشور خود، آمادگی سوئیس را برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش تعاملات علمی اعلام کرد.

همچنین مقرر شد با هماهنگی مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، زمینه‌های ارتباط مؤثر و همکاری‌های مشترک فراهم شود.

گفتنی است حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیئتی بلندپایه به ژاپن سفر کرده است تا در اجلاس STS که از ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار می‌شود، شرکت کند.

زهرا سیفی

