دو کتاب تازه برای نوجوانان در دست انتشار است

حسین ادیبزاده مدیر مؤسسه ایمان جهادی(صهبا) در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر روی کتابهایجدیدی کار میکنیم. برخی از این محصولات هنوز اسم قطعی ندارند و در مرحله پیش از چاپ کتاب هستیم.
وی ادامه داد: چهار محصول در حوزه نوجوانان در دست چاپ است که دو کتاب مرتبط با مقام معظم رهبری شامل بیانات و جنبههایی از زندگی ایشان میشود. دو کتاب دیگر نیز درباره مفاهیم مقاومت جهادی و موضوعات مشابه است.
مدیر مؤسسه ایمان جهادی(صهبا) گفت: برخی از این آثار به طور سادهتر و با فضایی اخلاقی برای نوجوانان ارائه خواهند شد، حتی یک نمونه شامل توصیههای اخلاقی یا مطالبی مرتبط با بیانات رهبر است.
ادیبزاده گفت: تاکنون دو کتاب صوتی تولید شده است؛ یکی از آن کتاب «عموی چشمانتظارت» که یک داستان نوجوانانه با روایت و حالت نمایشنامهای است و دیگری کتابی به نام «چُغُک» است. استقبال مخاطبان از نسخههای صوتی به ویژه کتاب چُغُک بسیار خوب بوده و این آثار شنوندگان زیادی داشتهاند.
نظر شما