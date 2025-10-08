  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

دو کتاب تازه برای نوجوانان در دست انتشار است

دو کتاب تازه برای نوجوانان در دست انتشار است

مدیر مؤسسه ایمان جهادی(صهبا) گفت: دو کتاب در حوزه نوجوانان در دست چاپ است که مرتبط با بیانات و جنبه‌هایی از زندگی مقام معظم رهبری می‌شود.

حسین ادیب‌زاده مدیر مؤسسه ایمان جهادی(صهبا) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر روی کتاب‌هایجدیدی کار می‌کنیم. برخی از این محصولات هنوز اسم قطعی ندارند و در مرحله پیش از چاپ کتاب هستیم.

وی ادامه داد: چهار محصول در حوزه نوجوانان در دست چاپ است که دو کتاب مرتبط با مقام معظم رهبری شامل بیانات و جنبه‌هایی از زندگی ایشان می‌شود. دو کتاب دیگر نیز درباره مفاهیم مقاومت جهادی و موضوعات مشابه است.

مدیر مؤسسه ایمان جهادی(صهبا) گفت: برخی از این آثار به طور ساده‌تر و با فضایی اخلاقی برای نوجوانان ارائه خواهند شد، حتی یک نمونه شامل توصیه‌های اخلاقی یا مطالبی مرتبط با بیانات رهبر است.

ادیب‌زاده گفت: تاکنون دو کتاب صوتی تولید شده است؛ یکی از آن کتاب «عموی چشم‌انتظارت» که یک داستان نوجوانانه با روایت و حالت نمایشنامه‌ای است و دیگری کتابی به نام «چُغُک» است. استقبال مخاطبان از نسخه‌های صوتی به ویژه کتاب چُغُک بسیار خوب بوده و این آثار شنوندگان زیادی داشته‌اند.

دو کتاب تازه برای نوجوانان در دست انتشار است

دو کتاب تازه برای نوجوانان در دست انتشار است

کد خبر 6615747
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها