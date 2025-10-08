به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، رویداد تبادل فناوری در حوزه «مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی» با هدف معرفی دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و ایجاد بستر تعامل میان آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی این حوزه برگزار می‌شود. تمرکز اصلی این رویداد بر کشف ظرفیت‌ها و نوآوری‌های فناورانه در زمینه‌های گوناگون مدیریت ترافیک، بهینه‌سازی جریان حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی شهری است.

خدمات نوین ترافیکی، مدیریت سوانح و حوادث ترافیکی، موتورسیکلت‌سواران و عابرین پیاده، سیستم‌های مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک هوشمند، علوم شناختی در ترافیک، سلامت و ایمنی در ترافیک، آموزش و فرهنگ ترافیک، آینده‌پژوهی و علوم نوپدید، محورهای این رویداد را تشکیل می‌دهند.

رویداد تبادل فناوری در حوزه «مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی» آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود. حضور در این رویداد مستلزم ثبت‌نام در سایت است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این رویداد می‌توانند به لینک www.inif.ir/web/guest/traffic-management-event مراجعه یا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۵۳۵۷۷۹ (داخلی ۲۰۰) و ۰۹۹۰۶۱۵۸۷۵۹ تماس بگیرند.