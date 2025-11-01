همکاری فناورانه با متخصصان چینی برای ارتقای هوشمندسازی ترافیک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریت ترافیک در پایتخت، هیئتی از متخصصان چینی جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه فناوری‌های پیشرفته مدیریت ترافیک ارائه کردند.

این نشست با هدف بررسی امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای رفع چالش‌های موجود در جمع‌آوری، انتقال و پردازش حجم گسترده داده‌های ترافیکی شهر تهران برگزار شد.

در آغاز جلسه، هیئت چینی ضمن معرفی پروژه‌های موفق خود در کشور چین، توانایی‌های این مجموعه در ارائه نقشه‌های دقیق شهری، تحلیل هوشمند جریان ترافیک بر پایه تصاویر با وضوح بالا و پشتیبانی از سیستم‌های حمل‌ونقل مبتنی بر موقعیت‌یابی دقیق را تشریح کردند.

پیش از ارائه میهمانان چینی، اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، گزارشی از وضعیت فعلی مرکز ارائه داد.

وی با اشاره به نقش حیاتی این مرکز در مدیریت لحظه‌ای حوادث ترافیکی با بهره‌گیری از سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، از همکاری مستمر با پلیس راهور، اورژانس و آتش‌نشانی از طریق نرم‌افزار جامع مدیریت حوادث خبر داد.

اختیاری ضمن استقبال از پتانسیل‌های مطرح‌شده، به‌ویژه در زمینه فشرده‌سازی و انتقال داده‌های ویدئویی دوربین‌ها، تأکید کرد: ارزیابی‌های فنی دقیقی برای بررسی نحوه ادغام این فناوری‌ها با زیرساخت‌های موجود در دست انجام است تا گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی کامل شهر تهران برداشته شود.