تکذیب افزایش ۳ برابری شهریه دانشگاه آزاد؛ احتمال ادغام برخی واحدها

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر امروز در جمع خبرنگاران درباره افزایش شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در رشته‌های مختلف، افزایش شهریه‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. برای مثال، شهریه‌ رشته حقوق در واحد علوم و تحقیقات که سال گذشته حدود ۹ میلیون و نیم تومان بود، اکنون به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش به هیچ عنوان سه‌برابر نیست. اگر درصد این تغییر را محاسبه کنید، تفاوت اندکی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به‌دست می‌آید.

وی ادامه داد: باید توجه داشت شهریه‌ها در هر رشته متفاوت است و افزایش آن باید در مقایسه با تورم عمومی کشور و هزینه‌های خدمات آموزشی سنجیده شود. در یک سال تحصیلی، مجموع شهریه‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان است که در مقایسه با بسیاری از مراکز آموزشی و حتی مهدکودک‌ها رقم غیرمعمولی نیست.

سیاست کلان دانشگاه آزاد اسلامی بر پایه‌ کاهش اتکا به شهریه است

او با تأکید بر اینکه سیاست کلان دانشگاه آزاد اسلامی بر پایه‌ کاهش اتکا به شهریه است، گفت: در سند تحول پنج‌ساله دانشگاه، مسیر حرکت به‌سمت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است. هدف این است که پایداری اقتصادی دانشگاه از طریق منابع غیرشهریه‌ای تأمین شود.

رنجبر با اشاره به نمونه‌های موفق شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: یکی از شرکت‌های فعال در واحد اصفهان با سرمایه اولیه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان آغاز به کار کرد و امروز ارزش سهام آن به حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ۲۵ درصد از سهام این شرکت متعلق به دانشگاه و ۷۵ درصد متعلق به جوانان کارآفرین است. از این دست شرکت‌ها در استان‌های مختلف فعال شده‌اند و نشان می‌دهند مسیر اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد به‌خوبی در حال پیشرفت است.

ممکن است برخی واحدها ادغام یا تغییر مأموریت پیدا کنند

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های جدید آموزشی گفت: تمرکز اصلی دانشگاه بر کیفیت آموزش و پژوهش است، نه کمیت. در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعداد واحدهای دانشگاهی وجود ندارد و حتی ممکن است برخی واحدها ادغام یا تغییر مأموریت پیدا کنند تا تمرکز بر کیفیت و کارآمدی افزایش یابد.

رنجبر افزود: ارتقای کیفیت آموزش، افزایش توان پژوهشی، استفاده از فناوری‌های نو از جمله هوش مصنوعی و جذب اساتید توانمند از اولویت‌های دانشگاه آزاد است.

وی درباره فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه نیز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی اکنون در کشورهای مختلف از جمله امارات، لبنان، افغانستان و عراق دارای واحد فعال است. در آکسفورد نیز یک مرکز علمی در حوزه پژوهش ایجاد شده که مأموریت آن تقویت همکاری‌های علمی و بین‌المللی است. هدف ما افزایش کیفیت فعالیت این مراکز و جذب بیشتر دانشجویان بین‌المللی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان اظهار داشت: تعامل با دانشگاه‌های منطقه و توسعه تبادل استاد و دانشجو از اولویت‌های جدی دانشگاه است و این مراکز بین‌المللی می‌توانند نقش واسط و تسهیل‌گر در این مسیر ایفا کنند.

وی تأکید کرد: سیاست دانشگاه بر پایه پایداری اقتصادی، ارتقای کیفیت و گسترش ارتباطات علمی در سطح بین‌المللی است.