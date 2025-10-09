تشکیل قرارگاه جهادی دفاع ملی در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، عنایت الله ملکی تبار ادامه داد: قرارگاه براساس ساختاری منسجم و متشکل از ظرفیت‌های دانشگاه شروع به کار کرد و به صورت هدفمند در خدمت دفاع ملی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرار گرفت.

ملکی تبار افزود: قرارگاه جهادی براساس محورهای هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت که این محورها عبارتند از حفظ اتحاد ملی، شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری، حفظ عزت و آبروی کشور، مجهز کردن روزافزون کشور به ابزارهای امنیتی، جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی.

وی گفت: با دستور رئیس دانشگاه ازاد اسلامی قرارگاه با توجه به اهدافی که تعریف شده بود، شروع به فعالیت کرد و در جلسات برگزار شده وظایف هر یک از افراد مشخص شده است.

ملکی تبار در ادامه با توجه به اهداف مورد نظر این قرارگاه، گفت: یکی از اهداف این قرارگاه ساماندهی سریع و موثر دانشگاه بود که بتوانیم از این فرصت ایجاد شده، استفاده کنیم. این به این معنا نیست که لزوماً منتظر تهدیدهای بعدی باشیم، بلکه به این معنا است که یک موقعیت برای بازسازی و بازنگری زیرساخت‌ها و نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در دانشگاه ایجاد شده تا بتوانیم به بهینه کردن آنها کمک کنیم.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قرارگاه برای مواجهه با دشمن تاسیس شد و قرار نیست وظایف سایر معاونت‌های دانشگاه را بر عهده بگیرد.

وی ادامه داد: دشمن تحلیل‌هایی داشت که می‌تواند بر روی ذهن مخاطبان کشور اثرگذاری داشته باشد تا زمینه مشروعیت بخشیدن به خود را مهیا کند. اما عکس این قضیه در دانشگاه‌ها و کشور اتفاق افتاد.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی تاکید کرد: یکی از رویکردهای مهم ما در قضیه تبیین این است که تبیین نه فقط در یک مسجد، در یک سالن، در یک همایشی یا در یک نشریه اتفاق بیفتد؛ بلکه اصلی‌ترین تبیین‌ها باید سر کلاس اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: مهمترین رویکرد ما در این سه ماه گذشته این بوده که معاونت های موضوعی و علمی و تربیتی در این مدت بسیار فعال باشند که در این رابطه جلسات متعددی را با گروه‌های دانشجویی دانشگاه برگزار کردند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: از روسای واحدها تقاضا دارم با اساتید جلسه تشکیل بدهند و در مورد موضوع جهاد تبیین به بحث و گفت‌وگو بپردازند. ما باید در برابر دشمن آمادگی کامل داشته باشیم.

سودابه سلیمانی معاون دانشگاه آزاد در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه سنگر عقلانیت و آرامش در بحران ها است. دانشگاه آزاد اسلامی زمانی می تواند پایدار بماند که در برابر حوادث و مشکلات دچار نوسان نشود. دانشگاه دیگر فقط یک نهاد آموزشی نیست، حفظ امید و پایداری جوامع در بحران های اجتماعی و جهانی هم یکی از وظایف دانشگاه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تشکیل قرارگاه مرکزی جهادی دفاع ملی دانشگاه آزاد اسلامی نقطه عطف مدیریت در دوران بحران و پسا بحران است.

سلیمانی افزود: کمیته آموزش و پژوهش یکی از کمیته های این قرارگاه است که در دوره جنگ ۱۲ روزه برای برگزاری امتحانات نیمسال دوم برنامه ریزی کرد.

وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات آتی کمیته آموزش و پرورش، تحول در برنامه های درسی و مهارت محور شدن آموزش با توجه به قرارگیری دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست دانشگاه های دارای اختیار تدوین و بازنگری برنامه های درسی، دیجیتالی سازی آموزش و یادگیری ترکیبی، حرکت به سوی آموزش ماموریت گرا و چالش محور، تحول در نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، گسترش عدالت آموزشی و پشتیبانی از دانشجویان و فرهنگ سازی تاب آوری و اخلاق حرفه ای در آموزش است.

جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با محور های عملیاتی و برنامه های مربوط به کارگروه های کمیته پشتیبانی راهبردی، منابع اداری، مالی و خدمات اجتماعی گفت: در کارگروه عمران و پشتیبانی مکاتبه با سازمان‌های ذی ربط جهت کارشناسی سایت‌ها وساختمان‌های واحدها به منظور تعیین فضاهای دارای یتانسیل ایجاد پناهگاه ونیز تعیین فضاهای أمن هر ساختمان صورت گرفته است.

وی در رابطه با کارگروه مالی و اعتباری اظهار کرد: کاهش وابستگی سرویس های سامانه های مالی به اینترنت بین المللی، طراحی مکانیزمی برای ثبت اسناد به صورت آفلاین در شرایط بحرانی که شبکه ملی نیز قطع می باشد، افتتاح حساب متمرکز نزد ۲ بانک دیگر غیر بانک ملی به منظور کاهش ریسک تأخیر پرداخت حقوق ودستمزد از جمله مواردی است که در این دوره انجام شده است.

عطار زاده رییس مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تاکیدات شهید طهرانچی در خصوص حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: مدیریت یکپارچه زیر ساخت ها، داده وسامانه ها برای تصمیم سازی علمی‌ از جمله موارد مهمی است که در حوزه حکمرانی داده و تحول دیجیتال هوشمند مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد دانشگاه هوشمند و داده محور به عنوان زیر ساخت تحقق سند تحول و تعالی و برنامه ۵ ساله دانشگاه از جمله موارد تحول دیجیتال و حمکرانی داده هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی، از زیر ساخت به راهبرد رسیده است؛ ومأموریت جدید آن، ساخت یک دانشگاه هوشمند، داده محور و مولد در مقیاس ملی و بین المللی است.

گفتنی است در ادامه برنامه‌های نشست یک روزه سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پنل‌های تخصصی ستاد برنامه راهبردی عملیاتی، پژوهشگاه مرکزی، کشاورزی، توسعه و مدیریت منابع، آموزشی، پژوهش و فناوری و فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با حضور معاونان و مدیران مربوطه برگزار شد.