به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد تهران شمال، علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، در نشستی با اعضای هیئترئیسه، معاونان و مدیران، از نزدیک در جریان عملکرد، ظرفیتها و برنامههای واحد قرار گرفت.
سعید ملماسی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و مالی واحد ارائه کرد و با بیان اینکه در حال حاضر تمامی حقالتدریسها پرداخت شده و بهروز است ، افزود: در نیمسال جاری تاکنون بیش از ۳۰ هزار دانشجو در این واحد دانشگاهی ثبتنام کردهاند و برای تسهیل فرایند ثبتنام دانشجویان ورودی جدید، دو مرکز مجزا و مجهز ایجاد کردهایم تا روند پذیرش و ثبتنام، بهصورت سریع و منظم انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه تمام امکانات روابط عمومی و اطلاعرسانی دانشگاه در مسیر جذب دانشجو به کار گرفته شده است و با همکاری مدارس مناطق همجوار، ظرفیتها و امکانات آموزشی واحد تهران شمال را به داوطلبان معرفی کردهایم، اظهار داشت: هدفگذاری ما افزایش جمعیت دانشجویی واحد به بیش از ۴۰ هزار دانشجو است.
در ادامه، علی مرادخانی معاون آموزشی و مهارتی واحد تهران شمال، به تشریح روند ثبتنام دانشجویان پرداخت و با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار نفر از دانشجویان سنوات قبل در نیمسال جدید ثبتنام کردهاند ، تصریح کرد: پروسه ثبتنامِ امسال، به صورت تجمیعشده طراحی شده است؛ بدین معنا که دانشجو با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از یک درب وارد سالن ثبتنام میشود و پس از گذر از مراحل میزبهمیز، "ثبتنامشده" از درب دیگر خارج میشود.
وی با این توضیح که به دلیل همزمانی ثبتنام مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، یک پایگاه ثبتنام دیگر نیز تجهیز کردهایم تا ازدحام و تداخل زمانی ایجاد نشود، افزود: سال گذشته حدود ۱۰ هزار دانشجوی جدید جذب کردیم و امسال نیز بیش از ۴ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و ۷۲۶ دانشجو به ما معرفی شدهاند که برای آنان پیامکهای راهنمای ثبتنام ارسال شده است و با احتساب دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته جذب خواهیم کرد، انشاءالله نسبت به پارسال جذب دانشجوی بیشتری خواهیم داشت
مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: روزانه حدود ۱۲۰۰ کلاس آموزشی در سطح واحد برگزار میشود که این رقم در طول هفته به بیش از ۱۱۰۰۰ کلاس درس میرسد. همچنین برنامهریزی به نحوی صورت گرفته است که هر عضو هیئت علمی در هفته حداقل سه روز، که الزاما باید یک روز آن در نوبت صبح باشد، کلاس داشته باشد تا دانشجویان امکان انتخاب مناسبترین زمان برای اخذ دروس خود داشته باشند.
در بخش دیگر این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین موسی بیات معاون فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شمال، گزارشی از فعالیتهای فرهنگی واحد ارائه کرد و با اشاره به اجرای برنامههای حوزه عفاف و حجاب در این واحد دانشگاهی گفت: طراحی، چاپ و نصب بنرهای فرهنگی متعددی در این زمینه در سطح واحد انجام شده است و جلسات متعددی با دستیاران آموزشی، مدیران گروهها و دبیران کانونهای دانشجویی نیز برگزار کردهایم.
بیات در خصوص نحوه بهرهگیری از دبیران کانونها در حوزه عفاف و حجاب گفت: ما دبیران کانونها را بازوان اجرایی خود در زمینه ارشاد و تذکر به دانشجویان در حوزه عفاف و حجاب میدانیم، زیرا معتقدیم دانشجویان ظرفیتهای کلامی همدیگر را بهتر میفهمند و توصیههای دانشجویان که جزو همسالان و همنوعان خودشان هستند را آسانتر و با جبههگیری کمتری میپذیرند.
وی در خصوص رسیدگی به تخلفات دانشجویی نیز افزود: در صورت گزارش تخلف، ابتدا تذکر شفاهی داده میشود، در مرحله دوم دانشجو به مرکز مشاوره مستقر در همین واحد دانشگاهی معرفی میشود، در مرحله سوم خانواده وی در جریان قرار میگیرد و در صورت تکرار، پرونده او در کمیته انضباطی مطرح و برای او حکم صادر میشود.
در ادامه جلسه، علیرضا بنیهاشم معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران شمال و مسئول اجرای طرح حامی در این واحد دانشگاهی، با بیان اینکه طرح حامی از اسفندماه ۱۴۰۳ در این واحد دانشگاهی اجرا شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ همکار تحت عنوان "حامی" و ۳ رئیس اداره حامیان فعال هستند که هر یک مسئولیت راهنمایی حدود ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان واحد را طبق تقسیمبندی انجام شده، بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۴ هزار درخواست دانشجویی در بستر طرح حامی ثبت و رسیدگی شده و در حال حاضر تنها ۷۰۰ درخواست در دست بررسی داریم، افزود: این روند موجب شده است مراجعه حضوری دانشجویان به حداقل برسد و بسیاری از امور بهصورت الکترونیکی انجام شود.
در بخش دیگری از این جلسه، آقای سجاد قاسمی مدیرکل حراست واحد تهران شمال، ضمن قدردانی از حمایتهای ریاست و معاونان واحد، گفت: در مدت کوتاهی که مسئولیت اداره حراست را برعهده گرفتهام، تعامل بسیار مطلوبی با بخشهای مختلف واحد شکل گرفته و با حمایت ریاست محترم واحد و معاون توسعه و مدیریت منابع، تجهیزات و امکانات مورد نیاز این حوزه در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شده است.
نظر شما